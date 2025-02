Kdy slíbí, že nás budou věšet? Černochová odsoudila Stačilo!

CNN Prima News v neděli zveřejnila volební průzkum. Podle něj by vyhrálo hnutí ANO, a to s 35,3 procenty. Druhá by skončila koalice Spolu, která by získala 19,8 procent. Na třetím místě by pak skončilo hnutí STAN s 10,3 procenty, ukazuje nový model agentury STEM pro CNN Prima News. Do Sněmovny by se dostala také koalice Stačilo!

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) řekla, že nejlepší průzkum jsou volby. „Nejsem člověk, který by se trápil průzkumy,“ komentovala s tím, že věří, že volby dopadnou dobře. Ministryně také uvedla, že neví jaká bude kampaň. „Jsem zastánce slušných kampaních. Nemá to být útočná kampaň,“ řekla Černochová.

„Jsme 35 let od Sametové revoluce“

Poté se v debatě ostře pustila do Stačilo! a komunistů. Zkritizovala vyjádření Kateřiny Konečné a Daniela Sterzika z mítinku jejich koalice.

„Jsme 35 let od Sametové revoluce. Věty soudružky Konečné, že nás něco bude bolet a bude se něco znárodňovat, kdy tedy do veřejného prostoru budou dávat informace, že nás budou věšet?“ pronesla nahněvaná ministryně obrany.

Současně uvedla, že ji děsí, že tolik let od revoluce je naprosto legální, že podobní lidé vystupují ve veřejném prostoru a dostávají v něm prostor.

„Je to podivná kauza“

V debatě politici také řešili falešný tweet Miroslavy Němcové. Podle něj senátorka vyzývala opětovně k blokádě Leningradu. V týdnu pro iDNES.cz politička řekla, že netuší, proč se dezinformátoři zaměřili zrovna na ni.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv jí ještě o minulém víkendu přál smrt. Podle expertů na dezinformace nese kampaň typicky ruské znaky.

Černochová na CNN Prima News vyčetla hnutí ANO, že na útok nereagovalo. „Je to podivná kauza. Čí je to příspěvek?“ tázal se v debatě Vondráček. Ministryně na jeho slova reagovala, že je obyčejnou slušností se někoho zastat.

„Jde o obyčejnou slušnost. Když na někoho útočí způsobem, jakým útočil bývalý ruský prezident, tak přeci z principu, že se jedná o naší kolegyni a víme, že jde o ženu, která je slušná, tak se ji z principu zastanu,“ zdůraznila Černochová s tím, že senátorka Němcová by si zasloužila omluvu.

Jana Černochová @jana_cernochova Výroky bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medvěděva na adresu mé ctihodné kolegyně @Nemcova_Mirka jsou odstrašujícím příkladem toho, jak nagativně se může alkohol podepsat na duševním zdraví a mentalitě člověka. Tento Putinův poskok a hlásný trouba, jehož jedinou historickou… https://t.co/9pUHg5BPHh oblíbit odpovědět

Vondráček řekl, že taky nekomentuje každý komentář starosty z Řeporyjí. „Příspěvek byl falešný. Já taky musím poslouchat, že jsem byl opilý v Moskvě v televizi a není to pravda,“ uvedl.

„A útočila na vás Miroslava Němcová, že jste chlastal v Kremlu vodku?“ ptala se ministryně. Vondráček podotkl, že tedy také čelil dehonestující kampani. „Řešme to na lidské úrovni,“ dodal.