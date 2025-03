Evropští lídři musí začít vyjednávat s Putinem sami, říká ministryně Černochová

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se přímo v Oválné pracovně Bílého domu pohádal s Donaldem Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem. Lidé to hodnotí na škále od „Trumpova past“ po „totální selhání Zelenského“. Jak to vidíte vy?

Odehrálo se tam něco, u čeho neměla být média. Standardních bývá nějakých pět minut pro novináře, kde hlavní aktéři řeknou jednoduchou krátkou řeč, udělají se fotky, pak se zavřou dveře a začne se jednat. Nejedná se před novináři. To považuji za nešťastné a myslím, že asi prezident Zelenskyj nemohl ovlivnit, že tam bude masa novinářů, kteří se ho budou ptát i – podle mě trapně – na jeho oblečení a věci, které teď na stole neleží.

Pokud Putin tvrdí, že je připraven jednat, tak proč by nejednal s Francií nebo s Velkou Británií?