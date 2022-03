Česko chce dát uprchlíky do stanových městeček, třeba ve vojenských prostorech

Česká republika v sobotu požádala Evropskou unii o pomoc se zajištěním ubytování uprchlíků z Ukrajiny, konkrétně o pětadvacet modulárních jednotek. Podle Černochové by je měla Unie dodat do dvou týdnů.

„Spolu s armádou máme i záložní řešení. Dnes jsem konzultovala možnost výstavby stanových městeček ze strany Armády ČR, mohli bychom postavit humanitární základnu zhruba pro čtyři sta lidí,“ řekla v Otázkách Václava Moravce Černochová.

Zda čekat na modulární jednotky, které by vytvořily padesát tisíc míst, nebo se pustit do výstavby, bude podle ní vláda řešit na jednání v neděli večer. „Když dostanu pokyn, do dvou, do tří dnů. Podstatný bude pozemek, na kterém by toto mohlo vzniknout,“ řekla ministryně na dotaz, jak dlouho by výstavba trvala. Její předchůdce Lubomír Metnar odhaduje asi deset dnů.

Klíčový podle ní bude výběr lokality. „Je nutná spolupráce s hejtmany. Nemůžeme vybrat lokality bez přání a doporučení územních samospráv,“ řekla Černochová.

Předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba uvedl, že kraje již místa mají vytipovaná. Nabízí se podle něj třeba bývalé vojenské prostory, které jsou napojené na kanalizaci či elektřinu.

Je podle něj důležité si uvědomit, že na začátku přicházeli do Česka především běženci, kteří zde mají rodinu. Nyní více chodí ti, kteří potřebují ubytování zajistit. „Na dalších třicet tisíc spotřebujeme kapacity, které jsme nepotřebovali na prvních sto dvacet tisíc běženců,“ upozornil.

Upozornil, že pomoc Ukrajincům nebude trvat týdny, ale měsíce a roky. „Volám po tom, abychom si tyto věci uvědomovali a položili je na stůl,“ řekl. Zmínil přitom problematiku kapacit škol a školek nebo třeba dětských lékařů.