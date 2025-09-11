Bezprostředně po konferenci, která je plánovaná na 13:00, ministryně podepíše dokumenty k akvizici nejmodernějších tanků Leopard 2A8. Ty se mají stát páteří českých pozemních sil a představují jednu z největších investic do obrany v posledních letech.
Kromě samotného nákupu budou podepsány i dodatky rámcové dohody a dohoda o průmyslové spolupráci, která má zajistit zapojení českých podniků.
Ministryně obrany Jana Černochová také na konci volebního období zhodnotí svoje působení v čele resortu. V Poslanecké sněmovně zasedá od roku 2010, kdy byla poprvé zvolena za ODS. Veřejnosti je však dobře známá i z komunální politiky. V letech 2006 až 2010 a poté znovu od roku 2012 až do svého nástupu do vlády v prosinci 2021 byla starostkou Prahy 2. V nadcházejících sněmovních volbách povede pražskou kandidátku koalice SPOLU.
|
Černochové odstranili bazaliom. Čeká na výsledky. Držte mi palce, prosí
Černochová také v posledních dnech oznámila, že v Ústřední vojenské nemocnici podstoupila chirurgický zákrok v obličeji. Důvodem bylo odstranění bazaliomu.
„Vzorek ještě poputuje na testy, tak mi prosím držte palce. A až mě v následujících dnech potkáte s náplastí, budete vědět proč,“ doplnila ministryně.