„Opakovaně nedodržoval termíny, neplnil úkoly a ředitel kanceláře ministra Roman Hrabačka mu prakticky na každé poradě marně připomínal nesplněné úkoly,“ uvedla Černochová pro iDNES.cz. Podle ní existují z porad ministerstva zápisy, které její tvrzení dokládají.
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Bývalá ministryně tvrdí, že s Kopečným opakovaně řešil problémy také její tehdejší náměstek Daniel Blažkovec. „Nerespektoval rozpočtové možnosti resortu, zadával projekty bez finančního krytí a nedokázal zajistit ani řádné fungování agendy životního cyklu vojenského materiálu,“ podotkla.
„Nástupkyně z toho byla zoufalá“
Po jeho odchodu podle Černochové musela jeho nástupkyně řešit velké množství nevyřízených a zanedbaných úkolů. „Byla z toho zoufalá, musela nejprve napravovat dlouhodobě neřešené problémy,“ tvrdí.
Poslankyně zkritizovala také množství zahraničních cest, které Kopečný absolvoval „nepochopitelně“ zejména do afrických zemí. „Jak bylo následně odhaleno, na velké množství těchto cest vyjížděl mimo jiné se společností DefCon podnikatele Petra Markvarta,“ napsala Černochová. „Kdyby věnoval plnění svých úkolů stejnou energii jako zahraničním cestám, možná bychom dnes na naši spolupráci vzpomínali oba lépe,“ dodala.
Kopečný v Rozstřelu uvedl, že před nástupem Černochové do funkce měli korektní vztahy. Jakmile se však rozjela ukrajinská agenda, začala podle něj spolupráce váznout.
„Vnímal jsem to tak, že se více soustředila na jiná témata z mého portfolia, například na výzkum a vývoj, které tvořily tři tisíciny rozpočtu ministerstva obrany. Na poradách jsme řešili hlavně toto než dodávky na Ukrajinu. Nepřišlo mi to strategické, ale respektoval jsem to,“ řekl architekt české muniční iniciativy a současný zmocněnec Hospodářské komory pro Ukrajinu.
Kopečný působil na ministerstvu obrany od roku 2013, od ledna 2020 do prosince 2022 byl jeho náměstkem pro průmyslovou spolupráci. V lednu 2023 ho vláda na návrh tehdejšího ministra zahraničí Jana Lipavského jmenovala vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny. Kopečný měl koordinovat českou pomoc Ukrajině napříč resorty a zastupovat Česko při jednáních o poválečné obnově země. Ve funkci skončil na konci loňského roku. Nyní působí jako zvláštní zmocněnec Hospodářské komory pro Ukrajinu.
Černochová však jeho výtku ve vyjádření pro iDNES.cz odmítla a připomněla, že ministerstvo obrany nemá na starosti pouze pomoc Ukrajině. „Pokud panu Kopečnému vadilo, že jsme na poradách řešili také výzkum a vývoj, pak zřejmě nepochopil, že ministerstvo obrany má na starosti nejen pomoc Ukrajině, ale především obranu České republiky a modernizaci vlastní armády,“ reagovala.
Zároveň uznala, že Kopečný se podle ní v ukrajinské agendě našel a odvedl v ní dobrou práci. „To mu nikdy nebudu upírat a děkuji mu za to. Konečně dělal něco, co ho bavilo,“ uvedla.
Připomněla mu děkovnou zprávu
Černochová se pozastavila také nad tím, že Kopečný své vzpomínky na jejich spolupráci zveřejnil po čtyřech letech. Podle ní chce tak především vydělávat na prodeji své knihy. Sama podle svých slov na jejich společné působení vzpomínat nepotřebuje, protože si dobře pamatuje úkoly, které museli na ministerstvu dokončit po jeho odchodu.
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Přesto podle ní jejich pracovní vztah skončil slušně. Připomněla, že se v prosinci 2022 rozloučili a Kopečný jí následně poslal děkovnou zprávu.
V ní jí mimo jiné poděkoval za možnost pracovat na tématu Ukrajiny a za její veřejnou podporu napadené zemi. „Zvláště děkuji za možnost pracovat na Ukrajině a za vaši rozhodnou veřejnou podporu Ukrajině, jakkoliv jste kvůli tomu terčem útoků,“ citovala Černochová z jeho zprávy.
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Kopečný v Rozstřelu uvedl, že po jeho odchodu z resortu byly vztahy s Černochovou zase korektní. „Nemám vůči ní žádné negativní emoce. Moc nesleduji, co dělá, a pochybuji, že ona sleduje, co dělám já,“ řekl. Pokud si bývalá ministryně přečte jeho novou knihu V bojovém režimu, dozví se v ní podle něj spoustu věcí, které tehdy neřešila nebo je neřešila do takového detailu.