Bývalá ministryně obrany a současná poslankyně za ODS Jana Černochová na síti X zveřejnila, že ji v pátek poprvé čeká kolonoskopické vyšetření. V příspěvku vyjádřila rozladění zejména nad přípravou před samotným zákrokem. Zároveň upozornila, že toto vyšetření by měl absolvovat každý člověk starší padesáti let.
Stínová ministryně obrany Jana Černochová z ODS

Stínová ministryně obrany Jana Černochová z ODS | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kolonoskopie pomáhá včas odhalit rakovinu konečníku a tlustého střeva.
Stínová ministryně obrany Jana Černochová a stínový ministr životního prostředí...
Černochová si v příspěvku postěžovala především na množství tekutin, které musí před samotným zákrokem vypít. „Fakt pochybuju, že za večer dokážu vypít 3-4 litry roztoku a ještě další litry čaje a vývaru….. Uf.“ napsala bývalá ministryně.

Kolonoskopie je vyšetření endoskopem (přístrojem s kamerkou), který se zavede do tlustého střeva pacienta konečníkem. Příprava na zákrok začíná již několik dní předem dietou, kdy je třeba vynechat potraviny s velkým množstvím nestravitelných zbytků (například ovoce, obiloviny, nebo luštěniny).

Den předem je pak třeba postupně vypít celkem 4 litry speciálního roztoku a k projímadlům je třeba ve zvýšené míře přijímat další čiré tekutiny, jako jsou voda čaj nebo vývar.

Chytré kolonoskopy s AI vidí i malé polypy, v Olomouci díky nim vyšetří více pacientů

Vyšetření slouží jako prevence rakoviny tlustého střeva. Mělo by se provádět jednou za 10 let. Díky lokální anestezii a podání tlumících léků je bezbolestné.

Kolonoskopie je součástí screeningových programů. Lidé nad 50 let věku mají nově od ledna 2026 nárok na kolonoskopii hrazenou pojišťovnou.

Změny v preventivních prohlídkách a screeningových programech od 1. ledna 2026 zavedlo ministerstvo zdravotnictví. Učinilo tak především proto, aby lékaři mohli včas zachytit počínající zdravotní problémy svých pacientů.

