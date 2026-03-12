Černochová si v příspěvku postěžovala především na množství tekutin, které musí před samotným zákrokem vypít. „Fakt pochybuju, že za večer dokážu vypít 3-4 litry roztoku a ještě další litry čaje a vývaru….. Uf.“ napsala bývalá ministryně.
Kolonoskopie je vyšetření endoskopem (přístrojem s kamerkou), který se zavede do tlustého střeva pacienta konečníkem. Příprava na zákrok začíná již několik dní předem dietou, kdy je třeba vynechat potraviny s velkým množstvím nestravitelných zbytků (například ovoce, obiloviny, nebo luštěniny).
Den předem je pak třeba postupně vypít celkem 4 litry speciálního roztoku a k projímadlům je třeba ve zvýšené míře přijímat další čiré tekutiny, jako jsou voda čaj nebo vývar.
Vyšetření slouží jako prevence rakoviny tlustého střeva. Mělo by se provádět jednou za 10 let. Díky lokální anestezii a podání tlumících léků je bezbolestné.
Kolonoskopie je součástí screeningových programů. Lidé nad 50 let věku mají nově od ledna 2026 nárok na kolonoskopii hrazenou pojišťovnou.
Změny v preventivních prohlídkách a screeningových programech od 1. ledna 2026 zavedlo ministerstvo zdravotnictví. Učinilo tak především proto, aby lékaři mohli včas zachytit počínající zdravotní problémy svých pacientů.