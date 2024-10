Uměl Žižka psát a kolik měl dětí? Stejná záhada jsou i den a rok jeho narození

Pokud vás už válka na Blízkém východě unavuje, podívejte se na fotky ze 7. října loňského roku. Ty nejsilnější nepořídili Izraelci, ale Palestinci. A západní tiskové agentury se kvůli nim dostaly do...

Tak dlouho se na českém trhu sháněl po kvalitním sportovním vybavením pro děti, až se rozhodl vzít záležitost do vlastních rukou. Na sklonku devadesátých let Roman Blažek vyrobil první snowboardy a...

„USA nás zrazovaly.“ Izraelce trápí malá podpora Západu a ztratili víru v dohodu

Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli Co mě nejvíce zklamalo? To, že USA i Evropa celý rok víc brzdily napadený Izrael než teroristy, říká mi asi 45letý Ido, Telavivan pohybující se v mezinárodním obchodu. Do rezerv jako námořník...