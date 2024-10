Jsem Jan Žižka a toto je můj první příspěvek. Církev originálně zve na výročí

Spot vyrobený umělou inteligencí zveřejnila Církev československá husitská. Jednooký vůdce se v něm situoval do role moderátora, který připomíná kulaté výročí své vlastní smrti.

„Už nějakou dobu vypadám asi takhle,“ říká animovaná postava Jana Žižky na začátku úvodního spotu a vzápětí se na fotografii objeví kosterní pozůstatky. „No ono není na sto procent jisté, jestli jsem to já,“ pokračuje.

A následně zve do Betlémské kaple, kde se příští týden od 11. do 14. října uskuteční program k 600. výročí vojevůdcovy smrti. „Počkat, nezbořili ji náhodou?“ zarazí se a v tu chvíli v animaci kaple exploduje.

„To je jedno,“ pronese vůdce a vyjmenovává program k výročí, jehož součástí bude také vystavení údajného Žižkova meče, který zapůjčí švédské muzeum.

Meč přiletí ve čtvrtek

Na programu víkendových oslav budou koncerty, bohoslužby na přednášky a výstava.

Údajný Žižkův meč do Prahy dorazí příští čtvrtek 10. října z depozitářů švédského královského zámku Skloster, kde se skrývají další poklady rudolfínských sbírek přivezených na sklonku třicetileté války. Mezi nejznámější předměty sbírek patří slavný Arcimboldův portrét císaře Rudolfa II. či právě meč Jana Žižky.

Jan Žižka jako udatný rytíř a mstitel hříchů římské církve na olejomalbě ze 16. století. Nad jeho hlavou je latinský nápis, který v češtině zní: „Jan Žižka z Trocnova, přísný mstitel pýchy a lakoty kněžské.

Od 11. do 14. října bude v Betlémské kapli vystaven společně s jiným, známějším artefaktem, Čáslavskou kalvou, tedy údajnou částí lebky vojevůdce nalezenou v čáslavském děkanském kostele sv. Petra a Pavla.

Jan Žižka * kolem 1360 v Trocnově Byl nejvýznamnějším vojevůdcem husitů, kteří se postavili zejména proti zástupcům katolíků. Vycházeli z učení církevního reformátora Jana Husa, který byl v roce 1415 upálen poté, co ho církev označila za kacíře. Žižka zemřel 11. října 1424 u Přibyslavi.

Co se týče meče, podle profesora Petra Čorneje, autora Žižkova životopisu, pravděpodobně jde jen o kuriozitu z rudolfinských sbírek. „Nikdy asi neměl se skutečným Žižkou co do činění,“ řekl iDNES.cz historik.

Meč bude v Betlémské kapli bude veřejně vystavený spolu s historickými prapory v podzemním sále, kde se dochovaly původní fragmenty zdiva. Výstavu doplní exponáty z archeologických vykopávek Žižkova hradu Kalich.

V rámci oslav organizátoři promítnou premiérově také zhruba půlhodinový film Žižka a Komenský aneb Imaginace pravděpodobnosti o tom, jak by mohlo vypadat setkání dvou historických osobností.

Postavy ztvárnili herci Igor Bareš (Žižka) a Vladimír Javorský (Komenský). Ve filmu se k nim přidá ještě historik Petr Čornej, s nímž budou obě historické postavy vést dialog. Premiéra je na programu v kapli v neděli.

Myslíte si, že zapůjčený údajný Žižkův meč opravdu slavnému vojevůdci patřil? celkem hlasů: 32 Ano, zcela určitě 9 %(3 hlasy) Možná. Ale i kdyby ne, legenda je to hezká 72 %(23 hlasů) Ne, v žádném případě 19 %(6 hlasů)

Světovou premiéru pak o dva dny dříve bude mít v Betlémské kapli také kantáta Jaroslava Krčka. „Je v ní použitý nejstarší chorál, liturgický zpěv Hospodine, pomiluj ny, dále například jedna část z Husovy kantáty – Husovo credo Běda mně, budu-li mlčeti. Tento text jsem objevil v Památníku písemnictví ve sklepě na zdi. Jinde jsem ho nenašel,“ popsal autor kantáty.