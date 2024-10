Žižkův meč se po čtyřech stoletích vrátil do Prahy, bude součástí oslav

Po obědě má polstrovaná bedna se vzácným nákladem dorazit do pražské Betlémské kaple, kde se připravuje víkendová výstava nejvýznamnějších artefaktů spojených se slepým vojevůdcem.

„Přeprava probíhala za trvalého dozoru zástupce švédského muzea,“ potvrzuje Jan Peroutka, obchodní ředitel společnosti Loomis, který má přepravu na starosti.

Dorazí ve speciální bedně, ze které ho vyjme kurátor švédského muzea. Po několikahodinové aklimatizaci bude přendán do speciální bezpečnostní vitríny zapůjčené z Národního muzea.

Žižkův meč do Prahy dorazil z depozitářů švédského královského zámku Skokloster, kde se skrývají další poklady rudolfínských sbírek přivezených na sklonku třicetileté války. Mezi nejznámější předměty sbírek patří slavný Arcimboldův portrét císaře Rudolfa II. či právě meč Jana Žižky.

Podle profesora Petra Čorneje, autora Žižkova životopisu, pravděpodobně jde jen o kuriozitu z rudolfinských sbírek. „Nikdy asi neměl se skutečným Žižkou co do činění,“ řekl iDNES.cz historik.

Jestli meč skutečně patřil slepému rekovi, ale prý není to nejdůležitější. „Možná to bude znít zvláštně, pro nás to opravdu není to nejdůležitější. Nejsme muzejníci, jde nám především o symbolickou hodnotu meče,“ přiznává Erik Šilhavý z Československé církve husitské, která výstavu pořádá.

Od 11. do 14. října bude v Betlémské kapli vystaven společně s jiným, známějším artefaktem, Čáslavskou kalvou, tedy údajnou částí lebky vojevůdce nalezenou v čáslavském děkanském kostele sv. Petra a Pavla. Na 11. října připadá výročí šesti set let od Žižkovi smrti.