KVÍZ: Neporažený husitský vojevůdce. Co víte o životě Jana Žižky?

Letos 11. října uplynulo šest set let let od smrti Jana Žižky z Trocnova. Co víte o životě a smrti jednookého husitského vojevůdce? Vyzkoušejte si své znalosti v kvízu, který pro vás připravila redakce iDNES.cz.