Žaloudík po 12 letech skončí v Senátu. Dva volební cykly ke štěstí stačí, říká

„Trvale tvrdím, že dva cykly čehokoli, u kohokoli a kdekoli pro štěstí a nezahnívání stačí. Kandidovat do Senátu již tedy nebudu,“ uvedl Žaloudík, který je lékařem. V minulosti působil jako ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. Na funkci ale s ohledem na věk rezignoval v roce 2019, kdy oslavil 65. narozeniny.

Žaloudík je senátorem dvanáct let za obvod číslo 55, do kterého spadají kromě některých brněnských městských částí i další obce z Brněnska.

Předsednictvo brněnské ČSSD přiřklo nominaci na kandidaturu do Senátu Kratochvílovi. Brněnská ČSSD to uvedla v tiskové zprávě s informací, že lídrem kandidátky do podzimních komunálních voleb v Brně bude náměstek primátorky Jiří Oliva. Kratochvíl kromě kandidatury do Senátu bude také na kandidátce do brněnského magistrátu.

„Náměstek Oliva odvádí skvělou práci pro Brno a já jsem se rozhodl předně se soustředit na kandidaturu do Senátu. Budu náměstku Olivovi krýt záda v boji o post primátora,“ doplnil Kratochvíl.

V roce 2016 obhájil Žaloudík svůj mandát, když ve druhém kole senátorských voleb zvítězil nad tehdejším brněnským radním Pavlem Staňkem (tehdy ANO). Zvítězil rozdílem 705 hlasů, když dostal 52,6 procenta hlasů. Ve druhém kole přišlo k volebním urnám bezmála 12 procent voličů, v prvním kole přes 35 procent.

V minulosti se Žaloudík vyjadřoval skepticky ke koronavirovým opatřením. „Čím déle tady opatření budou, tím větší trápení to bude. Je důležité, aby se nezastavovala medicína, máme mnohem závažnější případy jako rakovinu, mrtvice, infarkty,“ zmínil na počátku pandemie senátor.