ODS už mě nezajímá, zmítá ji vnitřní zoufalství, říká Jan Zahradil

Byť jste něco takového ještě loni v červnu po eurovolbách odmítal, posíláte předsedovi Petru Fialovi rezignační dopis na členství v ODS. Proč?

Mělo to vývoj. Řekněme, že do roku 2020 jsem byl loajálním členem ODS. Tam se to začalo lámat. Staly se dvě věci. Zaprvé Petr Fiala nezabránil nesmyslnému výletu pana Vystrčila (předseda Senátu Miloš Vystrčil – pozn. red.) na Tchaj-wan. Co vím, tak se mu to také moc nelíbilo, ale nechtěl se postavit proti předsedovi Senátu. To byl začátek změny české zahraniční politiky a přístupu ODS k ní. Od pragmatického k hodnotově ideologickému. Zadruhé to byl podpis koalice SPOLU. Přesně jsem tušil, kam to povede a ono to tam také vedlo. Dříve se říkalo, že TOP 09 je béčko ODS. Koalice SPOLU ale udělala z ODS béčko topky. Což je v situaci, kdy topka mimo Prahu neexistuje, pozoruhodné.

Kandidátky budou sestaveny ze stoprocentně loajálních lidí. Když to budu parodovat, bude to 25krát Eva Decroix.