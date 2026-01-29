Macinka si nejspíš neuvědomil, s kým komunikuje, říká Zahradil

Vy jste napsal, že vzkazy zaslané ministrem Macinkou na Hrad byste rozhodně neoznačil za vydírání. Jak byste tedy tuto komunikaci definoval?
Já jsem v politice 35 let, za tu dobu jsem byl u nejrůznějších situací – viděl a slyšel jsem různé typy jednání, tlaků, protitlaků, konfrontací, ultimát, viděl jsem různé zprávy, které si politici mezi sebou posílali. V tomto ohledu se obsah těch esemesek pana ministra Macinky nijak nevymyká.
Kdo si myslí, že to v politice takhle nechodí, tak je buď naivní, nebo pokrytec. Pokud je naivní, tak by asi měl z politiky odejít a pokrytců je v politice devět z deseti. Podívejte se na to, co vyvádí dnešní opozice a já nevěřím, že jsou naivní.
Úplně nové ale je, že s tím Hrad šel ven a zveřejnil to. To jsme tady ještě neměli. V tuto chvíli je už asi jedno, jestli to bylo rozhodnutí pana prezidenta, nebo pana vrchního poradce Koláře.
Je velká otázka, jak to pomůže důvěryhodnosti Pražského hradu při dalších politických vyjednáváních. Všichni partneři, kteří budou v budoucnosti s Hradem vyjednávat, budou mít na paměti, že kdykoliv se cokoliv může dostat ven. Už nebude zaručena diskrétnost.
Ale neměl si to uvědomit i ministr Macinka? Pokud tímto způsobem komunikoval přes mobil, že svému protivníkovi dává munici?
Pan ministr si možná měl uvědomit, s kým vlastně v osobě pana Koláře komunikuje.
Znamená to, že Petr Kolář podle vás hraje na Hradě větší roli, než sám přiznává?
Já nevím, jakou tam má roli a nemíním o tom spekulovat. Ale abych použil termín, který si kdysi oblíbil exprezident Václav Klaus: ‚Myslím, že role pana Koláře je rozhodně nenulová.‘
Veřejnosti zaujaly hlavně formulace ze strany pana ministra Macinky. Například, že, spálí všechny mosty. Použil byste stejná slova?
Já jsem v situaci jako pan ministr Macinka nikdy nebyl, ostatně nejsem ministr. Ale říkám znovu, za 35 let v politice jsem viděl srovnatelné formulace. Jediný rozdíl byl v tom, že se to nedostalo na veřejnost.
Může prezident z toho sporu s ministrem zahraničí politicky těžit?
Můžu si jen zaspekulovat. Pan prezident se tím jednoznačně posunul zcela na stranu opozice. Je neformálním lídrem opozice, která de facto žádného lídra nemá. Ani pan Kupka, ani pan Rakušan, to nejsou žádní lídři. Prezident se tedy vědomě, nebo nevědomě dostal do pozice neformálního lídra opozice. Je velká otázka, jestli mu to pomůže u jeho voličů.
Na druhou stranu v neděli bude na jeho podporu demonstrace na Staroměstském náměstí. Petici na jeho podporu podepsalo přes 400 tisíc lidí a skoro to vypadá, že Milion chvilek oprášil svoji slávu. Bude to startovní výstřel budoucí prezidentské kampaně?
Já myslím, že kampaň už začala, minimálně ze strany pana prezidenta. Ale nemyslím si, že je nejlepší začátek kampaně, když se nechá tak veřejně objímat Milionem chvilek. To je aktivistická organizace, která u voličů této vládní koalice zcela rozhodně nemá dobrou pověst. A já předpokládám, že potenciální voliči pana prezidenta, kteří jsou zároveň voliči ANO nebo Motoristů, velmi dobře zaregistrují, kdo nyní prezidenta jako první veřejně tlačí dopředu.
V esemeskách pana Macinky byla i zajímavá zmínka o letounech L-159. Prý by Ukrajina tyto letouny dostala, ale prezident Pavel to svou nabídkou sám pohřbil. Je tu ještě nějaký prostor, že Ukrajinci ty čtyři letadla dostanou?
Já jsem u rozhovorů o letadlech nebo vojenské a nevojenské pomoci Ukrajině nebyl, takže o tom vůbec nemíním spekulovat. Nevím co bylo skutečnou příčinou, ani jak se to bude vyvíjet dál.
Platí, že pan ministr Macinka je ve vládní koalici jedním z těch více proukrajinských politiků? S jakými dojmy se vrátil ze své nedávné cesty do Kyjeva?
Já bych vládní politiky nedělil na více nebo méně proukrajinské. Vláda má nějaký program a ten je v oblasti zahraniční politiky jasně definován. Pan ministr Macinka to využil jako záminku tam jet a tím si jakoby Ukrajinu odškrtl z programu. Poměrně otevřeně tam řekl, že zatímco ostatní vozili na Ukrajinu lásku, on jim přivezl pravdu. To jako vyjádření výsledku té jeho cesty úplně stačí.
Spor mezi ministrem zahraničí a Hradem eskaloval poté, co vláda zrušila jmenování dvaceti velvyslanců. Nebyl to právě ten startovní výstřel, který spor s prezidentem posunul na nový level?
Když se podíváte do historie samostatné České republiky, tak si žádná vláda nikdy nedovolila schválit s předstihem jeden a půl roku balík několika desítek velvyslanců, kteří ale mají vyjet až dlouho po skončení jejího mandátu.
Samozřejmě, že někdy je nutné řešit nějaké jmenování akutně. Ale to byli jednotlivci. Kdyby šlo o šest či sedm jmen, tak by si toho nikdo ani nevšiml. Ale tak obrovský balík několika desítek jmen, to je bezprecedentní. To tady nikdy předtím nebylo, žádná vláda si to nedovolila. V tomto případě je tedy zcela ospravedlnitelné, že do toho současná vláda sáhla.
Zrušilo se i jmenování nového velvyslance ve Washingtonu. Může to nějak ovlivnit naše vztahy s USA?
Já si myslím, že tam byla celá řada kvalitních kariérních diplomatů. A až se ten balík bude znovu schvalovat, tak se tam nějaká jména objeví znovu.
Může se tam objevit i vaše jméno?
Ne. Já tuto ambici vůbec nemám, s ministerstvem ostatně v tuto chvíli ani nemám žádné angažmá, žádný pracovněprávní vztah. V tuto chvíli to není tak, že bych chtěl někam vyjíždět.