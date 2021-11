Zahradil: Piráti nemají nikoho se schopnostmi řídit ministerstvo zahraničí

Před volbami jste byl k projektu SPOLU skeptický a v Praze jste kandidátku vedenou šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou ani nechtěl volit. Mýlil jste se tedy při pohledu na úspěch koalice v čele s Petrem Fialou?

Vyšlo to. V tomto ohledu je nepochybně dobré říct, že jsem se mýlil. Protože jsem skutečně z různých svých analýz a úvah nekalkuloval s tím, že by úspěch mohl být takto velký. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Vládě samozřejmě přeji úspěch, protože její součástí je moje vlastní politická strana.

Věřím, že s odchodem Pirátů by se řadě kolegů ulevilo. Jan Zahradil ODS