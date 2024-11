Nedivil bych se, kdyby nám hrozil lynč, líčí pražský politik konflikt s příznivci Palestiny

Proč jste za demonstranty šel? Dalo by se to z vaší strany označit za provokaci?

V žádném případě. Šel jsem klasicky 17. listopadu mezi lidi. Viděl jsem, že byl svátek zneužit Palestinci k podpoře nebo propagaci teroristických záležitostí proti Izraeli. Šel jsem kolem a všiml jsem si tří nebo čtyř kluků, Izraelců, jak tam stáli s vlajkou. Útočili na ně tihle borci, co si spletli náš stát se svým územím.

Nevím, proč na českém území bojují Palestinci nebo lidé podporující Palestinu proti Izraeli, když se náš stát jasně postavil na stranu Izraele. My jako Praha jsme vznikli na židovsko-křesťanských základech. Naše civilizace funguje. Nevidím jediný důvod, aby tady kdokoliv demonstroval ve prospěch Palestiny, když žádný palestinský stát neexistuje. A ještě navíc proti třem nebo čtyřem klukům, co tam stáli s vlajkou Izraele. Naprosto to nechápu.

Obecně se ví, že jsem tvrdým zastáncem státu Izrael a že ho podporuji. Z okna na magistrátu mi visí izraelská vlajka. Vždy se Izraele zastanu, protože to považuji za správnou věc. Jsem rád, že náš stát stojí na straně Izraele, a proto, když uvidím takové bezpráví vedené proti izraelskému národu, budu stát za ním. Na posledním zasedání zastupitelstva jsme byli interpelováni kvůli usnesení, kterým jsme se vyjádřili proti propalestinským demonstracím. Když si za něčím stojím, stojím za tím i fyzicky. Vždy budu stát na straně Izraele, na straně izraelského lidu, i z toho důvodu, že jsme v Čechách takto nastavení.

Jaký jste měl v té situaci pocit, když jste se dostal k demonstrantům?

Jak asi víte, my jsme tam byli tiše. Kluci drželi vlajku a já tam byl s nimi, protože to byli mladí kluci, kterým mohlo být 16 nebo 17 let. Mně je 52, já nemám co ztratit a nebojím se. Když jsem viděl tu nenávist – jak na ty kluky řvali, ukazovali prostředníčky a používali vulgární slova vůči Izraeli – tak se asi každý rozumný člověk, který to má v hlavě srovnané, postaví na stranu toho, kdo je v bezpráví.

Bylo úplně jasné, jak do těch kluků šli. Bylo to nechutné. Nikomu nepřeji, aby se to opakovalo. Těch propalestinských demonstrantů tam mohly být stovky, ale pokud to necháme být, tak za půl roku budou třeba tisícihlavé demonstrace, a za dva roky to může být sto tisíc lidí. Takové věci se musí zastavit hned v zárodku. Děkuji policii, která tam odvedla naprosto profesionální práci. Ochránila mě i kluky možná před lynčem, který bych se moc nedivil, kdyby hrozil.

Jak vnímáte současnou situaci, která se celosvětově rozvířila v důsledku konfliktu mezi Izraelem a Palestinou? Například nedávné útoky na izraelské fanoušky po fotbalovém zápase v Amsterdamu ukazují, že situace eskaluje.

V západní Evropě byl ještě před dvaceti, třiceti lety, a možná i před čtyřmi lety, stále patrný odkaz na konec druhé světové války a genocidu židovského národa ze strany Němců. Fašismus a protižidovské postoje byly považovány za velké zlo. Teď se to ale začíná stávat normou. Pokud se tomu nepostavíme včas, mohou vzniknout další pogromy, jako ve středověku nebo ve dvacátém století.

Říkáme si civilizovaná Evropa, ale opravdu by mě nenapadlo, že se něco takového může v civilizované Evropě dít. Pokud izraelský klub Maccabi Haifa hraje fotbal ve Francii a jejich fanoušci mají izraelské vlajky, přitom na ně útočí lidé, kteří je chtějí lynčovat, je to absurdní. Vidíme tu násilí přenesené z Blízkého východu. Ano, mohou to být Francouzi druhé generace z rodin bývalých přistěhovalců, ale málokdy jsou to typičtí původní Francouzi.

Připadá mi to úplně absurdní. Když jsem šel kolem sochy svatého Václava a viděl jsem, jak tam ty kluky pomalu lynčovali, postavil jsem se k nim. Mám skoro dva metry, takže se nikoho nebojím. Policie kluky chránila, ale chtěl jsem, aby viděli, že za nimi stojí dospělí lidé. Že se politici takového davu nebojí.

„Musíme stát na straně menšiny“

Setkal jste se někdy s osobními útoky právě kvůli tomu, že podporujete Izrael?

Ano, na sociálních sítích a také na posledním zastupitelstvu v říjnu. Lidé s propalestinským smýšlením nás tam interpelovali, šli do nás docela tvrdě, ale my jsme se nedali. Musím říct, že část zastupitelstva stála na naší straně a přidali se k nám, takže jsem přesvědčen, že je potřeba takové věci ukončit už v zárodku.

Ta říjnová interpelace reagovala na usnesení zastupitelstva ze zářijového zasedání. Předpokládám, že nás budou interpelovat i teď ve čtvrtek, kdy se opět koná zasedání. Musíme za tím ale stát. Já to tak cítím. Nemusím mít pravdu, třeba to někdo vnímá jinak. Myslím si však, že pokud chceme zachovat pořádek a úctu občana k občanovi, musíme stát na straně těch, kdo jsou v tuto chvíli v menšině. A to jsou nyní lidé židovského původu.

Je podle vás tedy v současné situaci možná racionální debata mezi těmito dvěma tábory?

Pokud to bude v tomto duchu, tak moc ne. Pokud chceme a věříme, že se něco vyřeší, musí se to řešit v samotném prapůvodu toho sporu – na Blízkém východě, v Izraeli a okolních zemích. Jinak to prostě nepůjde. Samozřejmě se do toho musí zapojit i další arabské státy, které na tom sporu tak trochu parazitují. Obecně je známo, že Egypt, Saúdská Arábie, Írán a další země Palestince příliš nepodporují. Tento boj mezi Izraelem a Palestinou jim však v současné době vyhovuje. Ale je to věc, kterou si musí vyřešit tam, což se nikdy nepodařilo.

Přenášet jejich spory do Evropy se prostě nesmí, zvlášť když my jako Česká republika a Praha vyrůstáme na židovských kořenech. To bychom si neměli nechat vzít. Je to genius loci tohoto města a měli bychom si za tím stát. Nerad bych, aby to před fotbalovými stadiony dopadlo tak, jako v Amsterdamu.