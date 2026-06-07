Wolf napsal etické komisi Fotbalové asociace České republiky prohlášení, ve kterém všechna podezření odmítá. Tvrdí, že se žádného uplácení nedopustil a nikomu z hráčů nesliboval přestupy za ovlivnění zápasů.
Neexistuje proti němu prý jediný důkaz, přímý odposlech či indicie, že někomu předal peníze. Vše jsou údajně jen domněnky.
Tvrdí, že hráči, kteří proti němu vypovídají, mluví účelově, a kritizuje i to, že mu fotbalová asociace nepředložila všechny důkazy, které proti němu má.
Wolf se hájí i tím, že například hráč Štěpánek vypovídal, že Wolf mu peníze nenabídl ani nepředal, ale dovodil to z „jeho řeči těla“.