Syrový vzal post premiéra jako Benešův rozkaz. Osudové chyby, říká historik

„Proces s generálem Syrovým se konal před únorem 1948, proto se dlouho mělo za to, že byl skutečně kolaborantem. Ale staré křivdy by se měly napravovat bez ohledu na to, kdy k nim došlo,“ zdůrazňuje za celý tým historik Jaroslav Rokoský.

Kniha podrobně líčí celý život Jana Syrového. Je zajímavé, že do armády původně vůbec nesměřoval...

Kdepak, chtěl být stavitelem a příprava na tuto profesi ho zavedla do Varšavy, jež tehdy byla součástí ruského záboru. Tam ho zastihlo vypuknutí Velké války, po němž se spolu s několika stovkami dalších mužů přihlásil do České družiny, jež se stala základem československých legií v Rusku. Díky své odvaze a velitelským schopnostem si získal pověst jakéhosi novodobého Jana Žižky, k čemuž přispěla i ztráta oka před bitvou u Zborova.