Těžko se mi mluví o tom, že přitvrdíme, říká policejní prezident

Myslíte, že se v těchto dnech popularita policie spíš zvýšila, nebo snížila?

To je těžká otázka. Jsem přesvědčen, že většina občanů ta opatření chápe. My jsme v počátku avizovali určitou míru tolerance. Opravdu to není radost pro nikoho – pro občany ani pro nás. Protože se rok pohybujeme v úplně jiném pracovním režimu. Po uzavření okresů musím lidem i poděkovat, že se chovají, jak se chovají. Že nedošlo k žádnému velkému konfliktu. Co slyším, je to tak padesát na padesát. Někteří lidé to berou naprosto bez problémů, jiní s tím problém mají. Ale policista by si s tím měl na místě umět poradit. Naopak, spíš bych vyzdvihl, že občas lidé za policisty přijdou, poděkují, přinesou kafe. Je to forma solidarity, protože vědí, že naši pracují v nestandardních podmínkách, pro policii to je velká zátěž. Takže velké poděkování!

To, že máme vytipováno pět set míst, ještě neznamená, že máme pouze pět set míst. Naše stanoviště nejsou pouze pevná. Jan Švejdar policejní prezident