Už po jednom a půl roce hrozí generálnímu řediteli České televize Janu Součkovi, že bude odvolán. O jeho osudu v úterý rozhodne Rada ČT na mimořádné schůzi. K odvolání ředitele jsou potřeba dvě třetiny hlasů všech radních, což je 12 z aktuálních 17 členů.

Už v březnu radní více než dvoutřetinovou většinou odhlasovali proti Součkovi tři ostře formulované výtky za nestandardní přiznávání odstupného, nadbytečné znepřístupňování smluv a špatnou komunikaci s veřejností. O měsíc dříve mu také vyměřili pouze desetinový bonus oproti částce, kterou mohli.

Radní v pondělí na dotaz MF DNES nechtěli hlasování příliš komentovat. „Hlavně doufám, že to celé proběhne nějak důstojně. Ohledně možného odvolání, to v tuto chvíli nikdo neumí odhadnout. Já dopředu neřeknu, jak budu hlasovat. Počkám si na diskusi,“ řekl MF DNES předseda Rady ČT Karel Novák.

Pokud by radní Součka odvolali, do zvolení nástupce by jeho pravomoci převzal statutární zástupce, kterým je ředitel divize korporátní služby Michal Fila. Ten dříve působil jako šéfeditor vysílání ČT 24.

Na zvolení nového ředitele má rada tři měsíce. Už nyní se však spekuluje o jménech. Vedle ředitele zpravodajství ČT Petra Mrzeny či jejího programového ředitele Milana Fridricha se objevují i jména moderátora Jakuba Železného či exšéfky vydavatelství CNC Libuše Šmuclerové.

Ředitel Jan Souček se nicméně ještě nevzdává a na mimořádném jednání chce před hlasováním radní přesvědčit, že má zůstat. „Jsem připravený členům rady odpovídat a argumentovat,“ uvedl již dříve.

Část radních, alespoň na mikrofon, včera tvrdila, že rozhodnuta není. „Jsem otevřený naslouchat argumentům a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl MF DNES radní Tomáš Řehák. Do odhadů, jestli mají kritici dost hlasů na Součkovo odvolání, se nechtěl pouštět ani předseda rady Karel Novák. „Ale že bude odvolán, to vyloučené určitě není,“ řekl dříve.

Znepřátelil si oba tábory

Souček si za rok a půl ve funkci znepřátelil a spojil proti sobě dva jinak nesmiřitelné tábory radních – skupinu kolem Vlastimila Ježka, která má blíže ke stranám vládní koalice, i radní okolo bývalého šéfa rady Pavla Matochy a Lubomíra Xavera Veselého, které do funkcí dostala ještě v minulém volebním období většinou hlasů ANO a SPD.

Právě podle Ježka je pro konec Součka ve funkci 14 členů rady, část z nich ale zvažuje, co by po jeho odvolání následovalo. Sám Ježek dříve uvedl, že Souček „je zralý na odvolání, a kdyby byl na jeho místě, tak na to ani nečeká“.

Zmíněná dvoutřetinová většina Součkovi udělila v polovině března tři výtky. Stojí v nich, že generální ředitel uděloval odstupné v nadstandardní výši nebo že trvá praxe začerňování smluv. To je podle radních netransparentní. Oficiální výtka ze strany rady byla přitom nutným předstupněm pro jednání o možném konci současného šéfa v čele ČT.

Údajné vydírání

Sám Souček nicméně s výtkami nesouhlasí a tvrdí, že čelil vydírání. Třeba radní Pavel Matocha po něm údajně chtěl, aby se zbavil dlouholetého moderátora České televize Václava Moravce. Údajné vydírání se ale mělo týkat i další problematiky. A to odvolání členů dozorčí komise, za kterým v roce 2020 stála i část současné Rady ČT.

Soud nedávno rozhodl, že se tak stalo v rozporu s pravidly a přiznal členům komise odškodné, které ČT v čele se Součkem na konci dubna začala vymáhat po zaangažovaných radních. Takovému postupu chtěl prý zabránit radní Lubomír Veselý.

Souček tvrdí, že má vše archivované v SMS zprávách ve svém telefonu. Matocha s Veselým však odmítají, že by šlo o vydírání.

V případě odvolání Součka by do zvolení nového generálního ředitele vedl veřejnoprávní médium zřejmě jeho statutární zástupce Michal Fila, který je od podzimu 2023 ředitelem divize korporátní služby. Má bohaté zkušenosti v oblasti médií a komunikace. Jeho profesní dráha v České televizi a v Českém rozhlase zahrnuje několik pozic, vždy ve zpravodajství.

Byl redaktorem, moderátorem i editorem. Na ČT24 v Praze působil jako šéfeditor denního vysílání, v Brně vedl zpravodajskou redakci. Po odchodu ze zpravodajství, a před svým nástupem do vrcholného managementu ČT, řídil interní a externí komunikaci ve společnosti Home Credit Česko a Slovensko.

Nyní má Fila na starost širokou škálu operativních a strategických aspektů zahrnujících správu a rozvoj interních služeb, podporu organizačních procesů nebo implementaci inovačních řešení, včetně řízení komunikace, marketingu a korporátního partnerství.

Souček nastoupil do funkce v říjnu 2023. Předtím porazil ve výběrovém řízení nejdéle sloužícího generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, který veřejnoprávní televizi vedl dohromady dvanáct let.

Souček zvítězil ve druhém kole poměrem 11 ku 4 hlasům radních. Pokud nebude odvolán, mandát mu vyprší v roce 2029.