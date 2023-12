Doplácíme na koaliční vládnutí. Poslanec Skopeček nejen o daních a volbách

Dostal jste se do pozice, kdy ačkoli s podobou vládního konsolidačního balíku zjevně příliš nesouhlasíte, chodíte ho často místo ministra financí Zbyňka Stanjury hájit do médií. Nekroutí se vám u toho někdy prsty na nohou?

Prací politika je komunikovat s voliči, přestože třeba není úplně nejlepší počasí a člověk čelí kritickým otázkám. Choval jsem se tak v opozici a chovám se tak i nyní. Samozřejmě s dovětkem, že často musím obhajovat kompromisy a věci, u kterých nejsem, když se ve vládě či koalici dohadují. Ale to je prostě úděl poslance vládní koalice.

Ze strany premiéra se mi líbilo, že řekl: „Ano, je to nepovedené video, neměl jsem ho dělat. To není o PR týmu, to byla moje chyba, já jsem to video neměl pustit ven.“ To je podle mě chlapská odpověď.