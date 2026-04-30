Jan Skopeček spojil s ODS celou svou kariéru už v roce 2001, kdy začínal v rodných Hořovicích. Jako dlouholetý středočeský zastupitel a místopředseda Sněmovny se vypracoval v klíčového ekonoma strany, jehož politickou dráhu ovlivnila i spolupráce s Václavem Klausem. Nyní z pozice stínového ministra financí a šéfa středočeské ODS platí za zastánce pravicových hodnot, štíhlého státu a nízkých daní.
V ODS působíte už čtvrt století a zažil jste různé éry. Na kterou z nich vzpomínáte nejraději?
Nemám to tak, že by pro mě byla jedna éra automaticky lepší nebo horší. Samozřejmě člověk raději vzpomíná na období, kdy se straně dařilo a vyhrávala volby. Na druhou stranu si velmi cením i těch dob, kdy jsme byli v útlumu a kdy ti, co to s ODS mysleli dobře, u ní zůstali a začali budovat něco, co nás znovu dovedlo k úspěchu. ODS je pro mě i emocionální záležitost, je to kus mého života a práce s kolegy, která trvá roky.
V ODS jsme si možná za ty roky zvykli na falešný pocit, že nás lidé budou volit automaticky, protože jsme tradiční strana, která je tu už 35 let.