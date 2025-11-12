Psychoterapie pomůže se spánkem trvale. Funguje i zkrátit čas v posteli, říká lékař

Premium

Fotogalerie 10

Ján Praško (2022) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kamila Bendová
  16:00
Když člověk pochopí, proč nespí, a začne měnit vzorce chování i myšlení, obvykle dochází nejen ke zlepšení spánku, ale i k celkové stabilizaci psychiky. Klesají jak úzkost, tak napětí a zvyšuje se energie, říká v rozhovoru pro iDNES.cz psychiatr Ján Praško z Centra duševní rehabilitace v Berouně, kde působí jako garant psychoterapeutických programů.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Lékaři Česka

V centru poskytujete terapii ve skupinách. Jak takový program probíhá a kdo se do něj může přihlásit?
Skupinová kognitivně-behaviorální terapie (KBT) nespavosti je jednou z hlavních metod, které v našem centru používáme. A má dobré výsledky. Program obvykle trvá 6 až 8 týdnů, setkáváme se jednou týdně v malé skupině a každý týden probíráme jedno téma spojené se spánkem, jako je například spánková hygiena, kontrola podnětů, restrikce spánku, relaxace nebo práce se stresem a myšlenkami. Účastníci dostávají pracovní sešity, vyplňují spánkové deníky, sdílejí zkušenosti a dostávají konkrétní úkoly na doma.

V bezpečné atmosféře skupiny si navzájem předávají podporu a motivaci. KBT není o „povídání si“, ale o aktivní práci na změně návyků a vzorců myšlení. Do programu se může přihlásit každý, kdo trpí chronickou nespavostí a má motivaci se aktivně zapojit. Skupina není vhodná v akutní fázi deprese nebo při neléčených závislostech. Před zařazením vždy probíhá vstupní pohovor.

V období puberty tělo i mozek procházejí obrovskými změnami, a proto je potřeba spánku vyšší, ideálně 8 až 10 hodin denně. Paradoxně právě teenageři spí často nejméně.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lékaři Česka

Proteiny jsou marketing, nadbytek má vliv na únavu a zátěž, varuje lékař olympioniků

Libor Vítek

Lidské tělo je geniálně samostatné, většinu živin si dokáže vzít či vyrobit z pestré stravy. Jen...

Migréna nezpůsobuje trvalé poškození, existují však dvě výjimky, líčí profesor Bar

„I když migréna nevede k selhání životně důležitých orgánů, výrazně narušuje...

Migréna nás sice neohrožuje na životě, ale může nám z něj udělat peklo. Přichází bez varování,...

Robot je budoucnost, vyvinula ho armáda. Jednou můžeme operovat z domu, líčí lékař

Vladimír Teplan. V pražské Nemocnici Na Homolce operuje břišní dutiny pomocí...

V pražské Nemocnici Na Homolce operuje břišní dutiny pomocí robotického systému Da Vinci. Robot...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Po antibiotikách se některé střevní bakterie už nikdy neobnoví, varuje imunolog

Světově uznávaný imunolog profesor Jakub Abramson, který vede výzkumný tým v...

Světově uznávaný imunolog profesor Jakub Abramson, který vede výzkumný tým v prestižním Weizmannově...

Byli tady vždy, jen jsme je teď pojmenovali. Děckař Matějka o „rošťácích“ a „divňácích“

Jaké panují mýty o neurovývojové poruše pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)...

Jaké panují mýty o neurovývojové poruše pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo o autismu, který...

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Němci zadrželi po příjezdu z Česka člena Hamásu. Sháněl zbraně pro útoky

ilustrační snímek

Německá policie zadržela po příjezdu z Česka člena palestinské teroristické organizace Hamás. Čelí podezření, že obstarával zbraně, které měly posloužit k útokům na izraelské či židovské objekty v...

12. listopadu 2025  15:37,  aktualizováno  16:29

Ukrajinská ministryně energetiky rezignovala, šéf spravedlnosti je mimo funkci

Ukrajinský ministr spravedlnosti, tehdy ještě ve funkci ministra energetiky,...

Ukrajinská ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková oznámila, že podala demisi. Stalo se tak kvůli korupčnímu skandálu v ukrajinské energetice, v souvislosti s kterým prezident Volodymyr Zelenskyj...

12. listopadu 2025  8:49,  aktualizováno  16:28

Pavel reaguje na schůzku na Hradě. Od Babiše chce změny v programu vlády

Prezident Petr Pavel se sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.

Kancelář prezidenta republiky oznámila, že prezident Petr Pavel nadále požaduje, aby předseda hnutí ANO Andrej Babiš do jmenování premiérem veřejně oznámil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Pavel...

12. listopadu 2025  16:09,  aktualizováno  16:24

„O dívkách věděl.“ Demokraté zveřejnili další Epsteinovy e-maily o Trumpovi

Zleva americký realitní developer a současný prezident Donald Trump a jeho...

Finančník Jeffrey Epstein ve své elektronické korespondenci zmiňoval nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, plyne podle amerických médií z e-mailů, které ve středu zveřejnili demokratičtí...

12. listopadu 2025  16:13

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

12. listopadu 2025  15:06,  aktualizováno  16:11

Noční kšeft s iPhony za sto tisíc skončil pokusem o loupež. Poznáte podezřelého?

Policie pátrá po muži, který je podezřelý z pokusu o loupež (12. listopadu 2025)

Policie hledá muže, který se na smluvené noční schůzce v Praze na Spořilově pokusil oloupit prodávajícího o sadu iPhonů za více než 100 tisíc korun. Při setkání na ulici poškozenému nedal peníze,...

12. listopadu 2025  11:27,  aktualizováno  16:02

Westfield Černý Most dokončil rozšíření za provozu. Nabídne více značek i zábavy

Westfield Černý Most se po osmnácti měsících stavebních prací představuje v...

Pražské nákupní centrum na Černém Mostě prošlo po osmnácti měsících rozsáhlou modernizací a rozšířením. Nyní se představuje v nové podobě i pod mezinárodní značkou Westfield. Práce probíhaly za...

12. listopadu 2025

Psychoterapie pomůže se spánkem trvale. Funguje i zkrátit čas v posteli, říká lékař

Premium
Ján Praško (2022)

Když člověk pochopí, proč nespí, a začne měnit vzorce chování i myšlení, obvykle dochází nejen ke zlepšení spánku, ale i k celkové stabilizaci psychiky. Klesají jak úzkost, tak napětí a zvyšuje se...

12. listopadu 2025

Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Tom Felton coby Draco Malfoy

Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...

12. listopadu 2025  15:47

O prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C, pokračuje výměna pražců

Složky IZS zasahují na hlavním nádraží v Praze kvůli srážce osoby s metrem....

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí pražského dopravního podniku (DPP)...

12. listopadu 2025  15:47

Místo podmínky vězení. Po dovolání Bradáčové padl za útok nožem u baru nový trest

Dvaadvacetiletý Jindřich Sander u Krajského soudu v Plzni. Mladík je obžalovaný...

Pražský vrchní soud poslal ve středu třiadvacetiletého Jindřicha Sandera, který v červenci 2023 před plzeňským barem bodl muže do hrudníku, na pět a půl roku do vězení za pokus o vraždu. Potvrdil tak...

12. listopadu 2025  15:36

Vnuk JFK chce do Kongresu. Je hvězdou sítí, bratrance Roberta hlasitě kritizuje

Jack Schlossberg, vnuk někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. (4....

Vnuk někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, dvaatřicetiletý Jack Schlossberg, oznámil svou kandidaturu do amerického Kongresu. Schlossberg se příští rok chce za Demokratickou stranu...

12. listopadu 2025  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.