V centru poskytujete terapii ve skupinách. Jak takový program probíhá a kdo se do něj může přihlásit?
Skupinová kognitivně-behaviorální terapie (KBT) nespavosti je jednou z hlavních metod, které v našem centru používáme. A má dobré výsledky. Program obvykle trvá 6 až 8 týdnů, setkáváme se jednou týdně v malé skupině a každý týden probíráme jedno téma spojené se spánkem, jako je například spánková hygiena, kontrola podnětů, restrikce spánku, relaxace nebo práce se stresem a myšlenkami. Účastníci dostávají pracovní sešity, vyplňují spánkové deníky, sdílejí zkušenosti a dostávají konkrétní úkoly na doma.
V bezpečné atmosféře skupiny si navzájem předávají podporu a motivaci. KBT není o „povídání si“, ale o aktivní práci na změně návyků a vzorců myšlení. Do programu se může přihlásit každý, kdo trpí chronickou nespavostí a má motivaci se aktivně zapojit. Skupina není vhodná v akutní fázi deprese nebo při neléčených závislostech. Před zařazením vždy probíhá vstupní pohovor.
V období puberty tělo i mozek procházejí obrovskými změnami, a proto je potřeba spánku vyšší, ideálně 8 až 10 hodin denně. Paradoxně právě teenageři spí často nejméně.