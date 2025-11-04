Mé jméno zneužívají brutálním způsobem. Pozor na lékošmejdy, varuje Jan Pirk

  11:29
Kardiochirurg a senátor Jan Pirk pokračuje ve svém boji proti podvodným webům, které prodávají léky se „zázračným účinkem“. Spolu s dalšími odborníky spustil projekt Lékošmejdi.cz, který na pochybné praktiky upozorňuje. Pirk na problém prodeje falešných léků upozorňuje opakovaně, v minulosti bylo jeho jméno zneužito při jejich propagaci.
Kardiochirurg Jan Pirk

Kardiochirurg Jan Pirk | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jan Pirk
„Zhruba od roku 2020 se rozmáhají podvodné inzeráty na potravinové doplňky, které mají zázračný účinek. Moje jméno je s tím často zneužíváno, často i brutálním způsobem,“ řekl Pirk. Podvodné články podle něj například hlásí, že byl zavražděn a odkazují na jeho poslední rozhovor, kde doporučuje falešná léčiva. Takové rozhovory jsou ale podle něj smyšlené.

Pirk problém řešil i s policií, později se ale podle něj ukázalo, že s podvodníky nelze nic dělat. Webové adresy webů nejprve vedly na Panenské ostrovy, později na východ.

Jsem pět let zneužíván, nabídka zázračného preparátu je podvod, varuje Pirk

Odborníci tak chtějí před podvody s léky varovat novým projektem Lékošmejdi, který podpořila i Všeobecná zdravotní pojišťovna a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Kromě webových stránek by se ve zdravotnických zařízeních měly také objevit letáčky s informacemi, jak se podvodníkům vyhnout. „Naší snahou je, abychom to dostali do všech nemocničních čekáren a lékáren, abychom přesvědčili národ, že nemá vyhazovat peníze za úplné nesmysly,“ řekl Pirk.

Web lekosmejdi.cz upozorňuje například na chybějící informace o provozovateli, nejasné obchodní podmínky, nereálné sliby nebo třeba podezřelé recenze. Zákazníci by si měli dát pozor také na chybějící registrace výrobků nebo proměnlivé názvy léků.

Lidé si na webu mohou také udělat test, ve kterém zjistí, zda jsou vůči podvodným informacím odolní či naopak. Na projektu se podílel také psychiatr Radkin Honzák.

Jméno lékaře z Motola zneužili k prodeji zázračného léku. Nemocnice se brání

Pirk na problém falešných léčiv a nelegálního prodeje upozorňuje dlouhodobě. Podvodné stránky v minulosti využily jména známých odborníků, Pirkovo jméno se objevilo například u nabídky přípravku na čistění krevních cév. „Přestože jsem chirurg, tak jsem už několik let zneužíván u nabídek zázračného preparátu. Jsem chirurg, ne internista, který může těm lékům rozumět,“ řekl v roce 2023.

Na podvodném webu se tehdy kromě Pirkova jména a fotografie objevil i rozhovor s ním. Ten byl ale podle kardiochirurga falešný a sliboval dlouhověkost a nereálné výsledky na základě smyšlených informací.

Mé jméno zneužívají brutálním způsobem. Pozor na lékošmejdy, varuje Jan Pirk

