Zemřel Jan Patočka. Chartistovi a synovi významného filozofa bylo 80 let

Jan Patočka mladší se narodil v roce 1945 jako syn známého českého filozofa Jana Patočky a jeho manželky Heleny.
Patočka mladší pracoval v sedmdesátých letech v dělnických povolání. V roce 1977 se stal signatářem Charty 77. Od roku 1990 působil jako novinář a v letech 1991 až 1992 byl šéfredaktorem Českého deníku.
Chartista Patočka? I kdyby přežil výslechy, stejně by ho StB zabila
Jako dvaatřicetiletého ho na několika fotografiích z otcova pohřbu zachytil fotograf Ondřej Němec. Jan Patočku staršího za jeho aktivity a vliv na Chartu 77 opakovaně vyslýchala v roce 1977 StB. V březnu téhož roku byl po jednom z nich hospitalizován v nemocnici s podezřením na infarkt. Následně zemřel na mozkovou příhodu.
Jeho pohřeb se stal významnou událostí protikomunistického odporu. Rozloučit se s ním přišla mnoho lidí, včetně chartistů a disidentů. Zástupci komunistického režimu se si významnosti události byli vědomi a snažili se ji co nejvíce narušit.
Nejdříve se snažili měnit datum a čas pohřbu, poté nad hřbitovem proletěla helikoptéra, která měla přerušit proslovy nad rakví. Pohřbu se účastnilo mnoho policistů v civilu.