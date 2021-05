KOMENTÁŘ: Mýty kolem Jana Nepomuckého. Stavět ho proti Husovi je nesmysl

Jan Nepomucký či Johánek z Pomuka je významná postava českých dějin, která vzbuzovala obrovskou nenávist mezi nepřáteli katolické církve. Například při protikatolických demonstracích v druhé polovině 19. století se protestující dav pokusil svrhnout jeho sochu z Karlova mostu do Vltavy.

Přitom nikomu nic zlého neudělal, nikomu neublížil, naopak sám se stal obětí strašného zločinu. Jenomže hrozné lži mohou způsobit hrozné věci. Poslední květnový den si připomínáme 300 let od jeho blahořečení papežem Inocencem XIII. v Římě. To je předstupeň svatořečení, ke kterému v jeho případě došlo o osm let později.