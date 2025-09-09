Jak mladí kazí a obohacují češtinu. Snažili se ji změnit už komunisté, říká lingvista Nejedlý

Nedávno jsme v týdeníku TÉMA mluvili s autorem mezigeneračního slovníku, který má pomoct matkám rozumět češtině jejich vlastních dětí – většinou „gamerů“, tedy hráčů počítačových her. Jaké nejvýraznější změny v současném jazyce vnímáte u mladých?
Kromě zchudnutí slovní zásoby a promoření jazyka anglicismy je to zhrubnutí mluvy. Ale možná to tak vnímá každá starší generace. My jsme rozhodně nemluvili salonní češtinou. Každý rok jsme třeba mezi spolužáky pořádali soutěž o nejsprostší českou větu, ale takoví dlaždiči jako dnešní omladina jsme nebyli. Dneska je vám dívenka z prvního ročníku učiliště schopna ve škole u tabule říct: „Řekové vyskákali z trojského koně a rozsekali Trojany na hovna.“ A to se o této generaci říká, že jsou citliví jak sněhové vločky. To se vždycky směju.
Miloš Zeman se dopustil krádeže v přímém přenosu. Vulgarismy patřily odjakživa lidu. Sprostota je, jak se říká, omastkem chudých, ne vrchnosti.