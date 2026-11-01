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Vražda přišla z vlastních řad kvůli zradě. Badatel líčí svou verzi smrti Jana Masaryka

Lukáš Kašpar
  20:00

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Jaroslav Čvančara | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Badatel a spisovatel Jaroslav Čvančara právě vydal knihu o smrti ministra Jana Masaryka, jehož ostatky byly nedávno exhumovány a jsou zkoumány. Vyrůstal s přesvědčením, že Masaryka v březnu 1948 zavraždili komunisté. Setkání s pamětníky, vyšetřovateli a studium výpovědí ho ovšem postupně přivedly k jiné a dosti nečekané hypotéze. V rozhovoru vysvětluje, proč podle něj zasluhuje pozornost.

Mluví také o Masarykově vztahu k Sovětskému svazu, o únoru 1948, hranicích historického poznání i o bratrech Mašínech, s nimiž se osobně znal.

Jak se díváte na sebevraždu nebo nešťastný pád? Často se připomíná, že Masaryk sedával v otevřeném okně a kouřil.
O tom pochybuji. Byla březnová noc a on byl v těch dnech hodně nachlazený, měl chřipku. Představa, že se za takových okolností posadil k otevřenému oknu a kouřil, mi nepřipadá příliš přesvědčivá. Když vás bolí v krku a je vám špatně, proč byste to dělal? Komunistům se tvrzení o jeho sebevraždě hodilo a věřilo mu mnoho lidí.

Vy ne?
Ne. U nás v rodině se bralo jako hotová věc, že ho vyhodili z okna komunisté. Říkali to moji rodiče a dál se to příliš neřešilo. Ještě v roce 1968 jsem si to myslel také. Jenže bych šel proti smyslu svého přístupu k historii, kdybych nebral v potaz to, co jsem později slyšel od pamětníků a svědků.

Popisoval, že Masarykovi nasypal do kávy hypnotika. Masaryk podle této verze nebyl úplně v bezvědomí, ale byl malátný. Pak ho měli na polštářích přemístit k oknu v koupelně.

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