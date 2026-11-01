Mluví také o Masarykově vztahu k Sovětskému svazu, o únoru 1948, hranicích historického poznání i o bratrech Mašínech, s nimiž se osobně znal.
Jak se díváte na sebevraždu nebo nešťastný pád? Často se připomíná, že Masaryk sedával v otevřeném okně a kouřil.
O tom pochybuji. Byla březnová noc a on byl v těch dnech hodně nachlazený, měl chřipku. Představa, že se za takových okolností posadil k otevřenému oknu a kouřil, mi nepřipadá příliš přesvědčivá. Když vás bolí v krku a je vám špatně, proč byste to dělal? Komunistům se tvrzení o jeho sebevraždě hodilo a věřilo mu mnoho lidí.
Vy ne?
Ne. U nás v rodině se bralo jako hotová věc, že ho vyhodili z okna komunisté. Říkali to moji rodiče a dál se to příliš neřešilo. Ještě v roce 1968 jsem si to myslel také. Jenže bych šel proti smyslu svého přístupu k historii, kdybych nebral v potaz to, co jsem později slyšel od pamětníků a svědků.
Popisoval, že Masarykovi nasypal do kávy hypnotika. Masaryk podle této verze nebyl úplně v bezvědomí, ale byl malátný. Pak ho měli na polštářích přemístit k oknu v koupelně.