Policie v Lánech exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Masaryka

Syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka takto zemřel necelý měsíc po komunistickém převratu v únoru 1948. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu, policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) ale prověřuje možnou vraždu.
„Dnes na lánském hřbitově provádíme úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním úmrtí Jana Masaryka v roce 1948, které spočívají v exhumaci jeho ostatků a jejich zkoumaní za využití nejmodernějších kriminalistických metod,“ uvedl Vinčálek. Cílem je podle něj mimo jiné vyvrátit různé spekulace, které jsou s tímto případem spojené. „Věříme, že nás dnešní úkony přiblíží k objasnění okolností vedoucích ke smrti Jana Masaryka,“ dodal.
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Ani vražda, ani sebevražda. Badatel rozkrývá v Rozstřelu smrt Jana Masaryka
Kdo byl Jan Masaryk
První vyšetřovala smrt v roce 1948 Státní bezpečnost. Skončilo to závěrem, že Masaryk z nezjištěných příčin odešel do koupelny, otevřel okno a vyskočil na nádvoří. Podle spisu trpěl ministr depresemi, nespavostí.
Znovu bylo vyšetřování otevřeno v roce 1968, po sovětské invazi skončilo závěrem, že se jednalo o sebevraždu či nešťastnou náhodu.
Po sametové revoluci byl případ otevřen hned několikrát, poprvé v roce 1993, pak v roce 2001. Byl přizván znalec z oboru forenzní biomechanika, který měl odpovědět na otázku, jestli ministr z okna spadl, skočil, nebo byl vyhozen. Vyšetřovatel dospěl k závěru, že pád ministra z okna koupelny nebyl spontánní ani náhodný, ale že jeho příčinou bylo brutální násilí, tedy vražda.
V říjnu 2019 bylo na základě unikátní nahrávky policisty Vilibalda Hofmana zahájeno nové vyšetřování. Podle nahrávky se s tělem hýbalo, závěry znalce tak nemusely být správné.