Zastánců Ukrajiny kvůli strašnému chování Ruska přibývá, míní český mírový posel

„Od ukrajinské strany máme návrh mírového plánu, který jako česká diplomacie plně podporujeme a chceme se jej aktivně účastnit. Jeho hlavním cílem je získat podporu zemí i mimo EU a NATO, především Jižní Ameriky, Blízkého východu a států Afriky,“ uvedl v pondělí v rozhovoru pro ČT Marian.

Cílem summitu by měl být možný mír na Ukrajině a snaha o získání podpory Ukrajiny u dosud nerozhodnutých států, tedy zemí Jižní Ameriky, Blízkého východu a Afriky.

Na otázku, zda do Saudské Arábie poletí, nebo se zúčastní online zatím nedokázal odpovědět. „Neumím bohužel odpovědět, počítá se s tím, že se za Česko zúčastním já, ale zatím čekáme na organizační logistické detaily, takže bohužel zatím neumím odpovědět,“ řekl.

„Podporujeme územní celistvost Ukrajiny a je zásadní, aby o tom, kdy konflikt skončí rozhodovala hlavně Ukrajina. Musíme mluvit se státy Afriky, které mimochodem ministr zahraničí Jan Lipavský před několika týdny navštívil. Spolu s EU jednáme také s Indií,“ dodal.

Marian uvedl, že si další země mimo EU začínají uvědomovat ruskou agresi. „To, co Rusko provádí zejména v posledním roce a půl, ale už i předtím vůči Ukrajině a dalším zemím, pomáhá v tom, že i další země, které předtím ruskou hrozbu a ruský vliv neřešily, si uvědomují jak se dnešní ruský režim chová,“ řekl.

„V tomto pohledu nám vlastně paradoxně Rusové tím svým strašným chováním pomáhají a vidíme to už i v Africe, například byla mnohem menší účast na nedávném summitu, který organizovalo Rusko v Petrohradě. Musíme nadále podporovat a vysvětlovat proč je ruská agrese ohrožení nejen pro Evropu ale pro celý mezinárodní systém,“ zdůraznil.

Náměstek Marian také uvedl povinnosti, které věci bude třeba za ČR před summitem zařídit. „Budeme připravovat podklady pro naše pozice, které máme sice připravené, ale budeme je aktualizovat. Zapojí se do toho naše velvyslanectví v Kyjevě a v Rijádu a budeme se koordinovat s Úřadem vlády, s národním bezpečnostním poradcem Tomášem Pojarem a připravíme podklady a teze k vystoupení. Pokud bych měl letět fyzicky zařídíme provozní věci typu letenky a dašlí,“ řekl.

Summit bude 5. a 6. srpna

Podle náměstka byla Saudská Arábie jako místo konání summitu vybrána cíleně proto, aby Ukrajina získala více států Blízkého východu na svoji stranu.

„My jsme u toho nebyli, je to rozhodnutí ukrajinské strany, protože oni jsou hostiteli spolu se Saudskou Arábií. Předpokládám, že to je právě snaha být aktivní v tom regionu, a tím získat i větší účast států Blízkého východu a ukázat, že to skutečně není jen něco, co se děje mezi EU, NATO a Ruskem, ale že to má dopady na celý svět,“ uvedl.

„Všechno to záleží na tom, jak se bude vyvíjet ruská agrese a ukrajinská protiofenziva. Tohle určitě není první ani poslední schůzka tohoto formátu a myslím si, že vzhledem k ruskému chování a povaze systému nejsme v situaci, že bychom v tuto chvíli už věděli, že za několik měsíců se uskuteční mírový summit, protože povaha ruského režimu je stále stejná, nemění se a ruská agrese pokračuje. O tom kdy se bude jednat o míru musí rozhodnout Ukrajinci a zatím hlavně také nevidíme vůli na straně ruského režimu,“ doplnil Marian.

Schůzky se podle WSJ zúčastní i zástupci Indie či Brazílie, uskuteční se 5. a 6. srpna. Bude se konat v době, kdy mezi Západem a Ruskem narůstá rivalita o podporu ze strany nejdůležitějších rozvojových zemí. Mnoho z nich dosud ohledně ruské agrese na Ukrajině zaujímá neutrální postoj.

Představitelé Ukrajiny a západních zemí doufají, že snahy získat na svou stranu rozvojové státy by mohly vyvrcholit mírovým summitem, který by se konal ještě letos a na kterém by se světoví lídři přihlásili ke společným zásadám pro vyřešení konfliktu na Ukrajině.

Podle nich by takové principy mohly být základem pro možná budoucí jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, která by byla ve prospěch Kyjeva.