Ukrajinu a Moldavsko vtahujeme do EU i skrz univerzity či roaming, říká náměstek

Ruská agrese proti Ukrajině v loňském roce přinesla zásadní změnu politiky Evropské unie vůči východním zemím Evropy. Uvažuje se o členství Ukrajiny a Moldavska, které loni získaly kandidátský status. Kam naše priority v této politice směřují?

Pro nás je to dlouhodobě důležitá oblast. Zejména Ukrajina a Moldávie, ale také Bělorusko. To se však v tuto chvíli samo izolovalo a máme s ním v podstatě minimální vztahy. Celý tento region nám je ale blízký i historicky, máme v něm tradici pomoci. Například Masarykovu Ruskou pomocnou akci za první republiky, kdy u nás byli studenti z Běloruska, Ruska, Ukrajiny a intelektuálové, kteří ze země utekli. Na tradici navázala havlovská zahraniční politika z 90. let.

Pomoc tady fungovala vždy, a teď se vrátila v plné síle kvůli ruské agresi. Naší jednoznačnou prioritou je podpora Ukrajiny, protože bojuje i za nás. Takže dělejme to, co děláme, to znamená sankce, finanční a politická dodávky zbraní či diskuze ve třetích zemích.

Obávám se, že za ukrajinskými hranicemi bude minimálně po několik dekád režim, který k nám bude nepřátelský. A pak je otázka, jakou budeme mít politiku jako Evropská unie, NATO. Budeme zadržovat Rusko? Protože to není jenom o Putinovi.

Ruská válka na Ukrajině tedy ještě víc zaostřila pohled EU na východ?

To není jen věc loňského roku. V případě Česka se to týká i Vrbětic a různých jiných ruských operací v Evropě. Například sestřelení letadla MH17 nebo výbuchů v Bulharsku. Čili Putin vlastně dosáhl toho, že se Evropská unie, Evropa a NATO sjednotily a stojí za Ukrajinou.

Zároveň se stalo něco, o čem jsem si nemyslel, že se někdy stane: před pěti lety byla ukrajinská evropská perspektiva zcela nerealistická. Kvůli Putinovi ale lídři Evropské unie loni přijali zásadní politické rozhodnutí, že Ukrajina, Moldavsko a další v řadě Gruzie evropskou perspektivu mají. A to nemluvím o rozšiřování NATO o Švédsko a Finsko. Západ a Evropa zkrátka byly donuceny brát naši odolnost a bezpečnost vážně.

Loni vzniklo Evropské politické společenství (sdružuje země evropského kontinentu, pozn. red.). Symbolické bylo, že jeho druhý summit se konal v červnu v Moldavsku, které sousedí s Ukrajinou. K jednomu stolu se tak podařilo dostat všechny státy Evropy vyjma Ruska a Běloruska. Jaký v tom vidíte do budoucna potenciál?

Evropské politické společenství je důležitá struktura pro neformální diskuzi lídrů. Jsme rádi, že první summit proběhl v době českého předsednictví na Pražském hradě a druhý se konal právě v Kišiněvě v Moldavsku. A to je také v jisté formě války s Ruskem a čelí ruskému vlivu, byť není přímo vystavena vojenským operacím.

Summity jsou zároveň událost, na jejímž okraji se můžou konat různé akce, typu jednání Arménie s Ázerbájdžánem. Evropa začala brát vážně to, o čem do té doby mluvila – že chce být geopolitický hráč. Teď se to děje a Česko je toho velmi aktivní součástí.

S Moldavskem máme velmi dobré vztahy, v Kišiněvě to znovu zopakoval také premiér Petr Fiala, který Moldavsku nabídl podporu i ve věci potenciálního vstupu do EU.

Moldavsko i Ukrajina mají v tuhle chvíli evropskou perspektivu. Podporujeme, aby do konce roku došlo k zahájení přístupových rozhovorů. Musí se však na tom dohodnout všechny členské státy EU. Proces vstupu ale nebude bohužel úplně rychlý a jednoduchý, partnerské země musejí provádět nutné reformy. Je tedy zásadní, abychom v mezičase dělali všechno pro to, aby se ty země aktivně začleňovaly do Evropské unie. Třeba konkrétně v oblasti vnitřního trhu, infrastruktury, dopravy nebo vědecké spolupráce.

Za českého předsednictví jsme například založili takzvaný univerzitní klastr, což je skupina univerzit vedená Univerzitou Karlovou. Jsou tam některé země Evropské unie i kolegové z univerzit z Ukrajiny, Moldavska, Gruzie. Dalším příkladem, který se teď děje, je roaming, to znamená zapojení Moldavska a Ukrajiny do roamingového prostoru Evropské unie.

S Ruskem čistíme stůl

Myslíte, že tyto východní země vstoupí podle pravidel EU? Nebo že přeskočí země západního Balkánu, které čekají déle?

To je dobrá otázka. Je jasné, že tady s ohledem na ruskou agresi došlo k zásadnímu rozhodnutí, ale uvidíme. Některé členské státy tvrdí, že se musí reformovat také EU. I v Česku se povede diskuze o změnách v hlasování, kvalifikované většině a podobně.

Dříve Východní partnerství často fungovalo tak, že Evropa říkala těmto partnerům, co mají dělat. Dnes je však Ukrajina země, od které se také my musíme něčemu učit, a to v oblasti bezpečnosti, obrany, kybernetické odolnosti a celkové odolnosti obecně. Teď skutečně nastavujeme na budoucí dekády vztah se zemí, která je evropská, má evropskou perspektivu, je nám blízká, a zároveň jsme přijali jeden z nejvyšších počtů jejích obyvatel.

Česko nedávno revidovalo vztahy s Ruskem. Jaké jsou další plány české zahraniční politiky ve vztahu k Rusku?

Jeden proces je formální, což je aktuální usnesení vlády, která schválila zprávu o revizi vztahů. Druhý proces je faktická revize, ta probíhá už od dob Vrbětic a vypovídání diplomatů. Zkrátka dlouhodobě čistíme stůl a hledáme, kde jsme ještě vázáni na Rusko nebo kde je potřeba něco dotáhnout.

Obecně samozřejmě velký zájem budí otázka ruských majetků. Ale máme tady zmíněné procesy, které probíhají na různých úrovních, v mezinárodních organizacích, a je to dennodenní práce, kdy si prostě čistíme stůl

Když jste zmínil ruské majetky, v jaké výši už je Česko zmrazilo?

Přesnější údaje může poskytnout FAÚ (Finanční analytický úřad, pozn. red.). V současné době je v Česku zmrazen ruský majetek v přibližné hodnotě deseti miliard korun. Odhadovaná částka je včetně předběžných opatření a závisí na průběhu správních řízení.

Sedm diplomatů v Praze, sedm v Moskvě

Bude Česko ještě snižovat počty našich diplomatů v Rusku?

To není na pořadu dne. Máme vztahy na úrovni velvyslanectví, v tom pokračujeme. Od dob Vrbětic máme vzájemná omezení na obou stranách, podle Vídeňské úmluvy jsme počty diplomatů na obou stranách zastropovali. To znamená sedm diplomatů v Praze, sedm diplomatů v Moskvě a pětadvacet administrativně technických pracovníků. Dnes máme sebevědomou zahraniční politiku, takže agendu nastavujeme my. Což zase souvisí s tím, jak se Rusko zachovalo, jak ztratilo všechny karty.

Jak je to nyní s našimi generálními konzuláty v Rusku? Některé státy postupně omezují jejich chod, případně ruské konzuláty na svých územích uzavírají.

Loni po začátku války vláda rozhodla o zrušení našich dvou generálních konzulátů v Rusku, dvou generálních konzulátů tady v Česku a ruského honorárního konzulátu. Dlouhodobě jsme svou zkušenost sdíleli s partnery v EU a NATO. Ruské chování vedlo k tomu, že to řada států udělala také, protože pochopila, že ruští diplomaté v schengenské zóně mohou být bezpečnostním rizikem. Takže my byli jedni z prvních. Také nás pak Rusko spolu s Američany zařadilo na seznam nespřátelených zemí. A loni už jsme se trošku cítili jako zkušení mazáci, protože na něj Rusové postupně přidali většinu vyspělých západních zemí.

Zajímalo by mě, vzniká už nějaký plán, který by se dal označit jako „Den poté“, co se bude dít, až skončí válka na Ukrajině? Jak bude Česko přistupovat k Rusku?

Samozřejmě o těchhle věcech diskutujeme, ale teď je zásadní podpora Ukrajiny. To rozhoduje o tom, jaký bude ten konečný stav a kdy bude. Primárně Ukrajinci musí rozhodnout o tom, co je pro ně konečný stav a my podporujeme územní celistvost Ukrajiny, včetně Krymu v původních hranicích z roku 1991. Obávám se, že za ukrajinskými hranicemi bude minimálně na několik dekád režim, který k nám bude nepřátelský. A pak je otázka, jakou budeme mít politiku jako Evropská unie, NATO. Budeme zadržovat Rusko? Protože to není jenom o Putinovi.

Doufej v nejlepší, připrav se na nejhorší

A o čem ještě?

I kdyby Putin nebyl prezidentem, tak to neznamená, že přijde někdo, kdo se bude nutně chovat jinak. Ten systém se bude snažit udržet v chodu a pokud jednoho dne Putin nebude, tak se systém bude snažit najít někoho, kdo v tom bude pokračovat, kdo může být v něčem možná mírnější nebo naopak ještě tvrdší, ale my potřebujeme odolnou západní společnost, připravenou na různé hrozby, včetně vojenských, což tato vláda z hlediska výdajů na obranu bere velmi vážně. A musíme počítat s tím, jak se říká: doufej v to nejlepší, připravuj se na to nejhorší, a to jsou ještě naše domácí úkoly, to je odolnost nebo energetická bezpečnost.

Jak si vykládáte nedávné události z konce června, kdy se skupina vedená bývalým blízkým spolupracovníkem prezidenta Putina Jevgenijem Prigožinem pokusila v Rusku o ozbrojenou vzpouru? Byla to ona snaha udržet stávající režim?

Byl to důkaz boje o Putinovo nástupnictví. A ukázalo se, že jeho moc slábne. Doplnil bych, že pro naše občany nadále platí varování před cestami do Ruska a výzva, aby Češi, kteří v Rusku stále žijí, zemi okamžitě opustili. Události každopádně potvrdily závěry naší nové bezpečnostní strategie. Rusko je a bude pro Česko i Evropu zdrojem hrozeb a rizik a musíme mu čelit společně se spojenci v EU a NATO. Klíčové pro naši bezpečnost je pokračování ve všestranné podpoře Ukrajiny. Česko hrálo významnou roli v nastavování vztahu EU k ruské agresi během našeho předsednictví v Radě EU a tuto roli hodláme hrát nadále.

Existují nějaké snahy Západu podchytit a podpořit ruskou opozici? A existuje vlastně relevantní ruská opozice?

Ano, obecně Evropa vede dialog s ruskou opozicí a s ruskou občanskou společností. Ale podmínky pro působení občanské společnosti v Rusku a v Bělorusku jsou velmi složité. Máme Program občanská společnost, který nabízí aktivistům z Běloruska a Ruska se sem dostat a získat tady pobyt. Běloruští studenti, kteří mají vládní, visegrádská nebo unijní stipendia, tu mohou nadále studovat. Zároveň bereme velmi vážně bezpečnostní rizika. Máme grantový Program transformační spolupráce, věnuje se mu odbor lidských práv MZV. Se současnou vládou a prezidentem důraz na lidská práva a občanskou společnost v zahraniční politice ještě vzrostl.

Několikrát jste zmínil i hrozby. Nejen válečné, ale i hybridní. Čelíme od začátku válečného konfliktu na Ukrajině intenzivnějším hybridním útokům v podobě dezinformací a hackerských útoků?

Ano, čelíme. Například během nedávné akce Českého rozhlasu s prezidentem Pavlem byly nedostupné weby Českého rozhlasu. Takže to je zase věc, kterou bereme velmi vážně. Věnují se tomu jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak samozřejmě zpravodajská komunita. A dezinformace jsou součástí nepřátelského působení vůči Česku.

Pozorujete tedy nárůst, sledujete ho?

Tomu se přímo nevěnuji, na to jsou u nás jiní experti, kteří to monitorují. Ale viděli jsme to třeba v případě sestřelení letadla MH17, kdy najednou tato činnost vzrostla. Hlavním cílem těchto operací je často to, aby lidé přestali vlastně čemukoli věřit. To znamená, že se najednou objeví desítky různých tvrzení souběžně. Cílem je znejistit nás, poškodit důvěru v instituce, které jsou pro demokracii zásadní. A samozřejmě snaha rozbít jednotu Evropské unie a NATO, což se ale Putinovi nepodařilo.