Tím byl tehdy v DPP Petr Witowski, který před soudem vypovídal z pozice svědka ve čtvrtek. Marek přijetí úplatku popřel, cítí se nevinen a v hlavní větvi kauzy Dozimetr tak také má vypovídat z pozice svědka. Podle vyšetřovatelů se ale Marek účastnil schůzek s důležitými lidmi v TOP 09, kteří v nějaké roli figurují i v Dozimetru.
Například s tehdejšími spolustraníky Jiřím Pospíšilem či Jiřím Fremrem, o kterém obviněný spolupracující Pavel Kos tvrdí, že přijal úplatek ve výši dvou milionů korun. Právě přes TOP 09 údajně Marek získal místo v dozorčí radě pražského dopravního podniku. Na tuto pozici ho na konci roku 2018 nominovala koalice Spojené síly pro Prahu složená z TOP 09, hnutí STAN a několika členů KDU-ČSL.
Dosazování loajálních lidí do vedoucích pozic DPP za účelem ovlivňování zakázek je jedním z hlavních bodů obžaloby vznesené vůči zlínskému podnikateli Michalu Redlovi, který byl údajně hlavou celé skupiny, a jeho spolupracovníkům Petru Hlubučkovi nebo Martinu Vejsadovi a Daliboru Kučerovi.