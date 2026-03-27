V Dozimetru bude svědčit exčlen dozorčí rady DPP. Dříve ho obvinili z úplatkářství

Matyáš Müller
  7:00
V pátek bude u obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr vypovídat Jan Marek. Bývalý politik TOP 09 působil v inkriminovaném období v dozorčí radě Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Na pozici rezignoval po zásahu kriminalistů v sídle podniku na podzim 2024. Kriminalisté ho tehdy obvinili z přijetí úplatků v celkové výši dvou milionů korun za to, že ovlivní generálního ředitele.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tím byl tehdy v DPP Petr Witowski, který před soudem vypovídal z pozice svědka ve čtvrtek. Marek přijetí úplatku popřel, cítí se nevinen a v hlavní větvi kauzy Dozimetr tak také má vypovídat z pozice svědka. Podle vyšetřovatelů se ale Marek účastnil schůzek s důležitými lidmi v TOP 09, kteří v nějaké roli figurují i v Dozimetru.

Toho dosadil Witowski, padlo u soudu s Dozimetrem. Bývalý ředitel DPP si nevzpomíná

Například s tehdejšími spolustraníky Jiřím Pospíšilem či Jiřím Fremrem, o kterém obviněný spolupracující Pavel Kos tvrdí, že přijal úplatek ve výši dvou milionů korun. Právě přes TOP 09 údajně Marek získal místo v dozorčí radě pražského dopravního podniku. Na tuto pozici ho na konci roku 2018 nominovala koalice Spojené síly pro Prahu složená z TOP 09, hnutí STAN a několika členů KDU-ČSL.

Dozimetr opět u soudu. O úplatcích nevím, vypověděl šéf CPI Group

Dosazování loajálních lidí do vedoucích pozic DPP za účelem ovlivňování zakázek je jedním z hlavních bodů obžaloby vznesené vůči zlínskému podnikateli Michalu Redlovi, který byl údajně hlavou celé skupiny, a jeho spolupracovníkům Petru Hlubučkovi nebo Martinu Vejsadovi a Daliboru Kučerovi.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Trump odložil útoky na íránské elektrárny. USA však zvažují vyslání dalších vojáků

Americký prezident Donald Trump na návštěvě Gracelandu, rezidence Elvise...

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer na sociální síti Truth Social uvedl, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00...

27. března 2026  6:26

Boom nových hnutí v Brně. Bez zázemí velkých stran ale mají omezené šance, míní expert

Bývalý městský architekt Michal Sedláček oznámil vstup do klání v říjnových...

Jedna kandidátka nese název „Za hezčí obec“, druhá třeba „Pro lepší obec“. Takový volební souboj je typický pro malé vesnice, jenže letos se nezvykle právě ve formě lokálních kandidátek s místním...

27. března 2026  5:11

Rozdíl mezi spotem a fixací je zásadní. Vyberte správný tarif pro firmu

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Ceny elektřiny pro firmy a podnikatele zůstávají jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících provozní náklady.

27. března 2026

Vegetariáni tlačí na vládu. Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů

Hráškový hummus

Uvažovat racionálněji o produkci potravin a plánovat s důrazem na zdraví obyvatel jsou apely na ministerstva, které představili zástupci mimo jiné vegetariánských organizací, jako je ProVeg. Cílem má...

27. března 2026

Zelená smrt. Kratom ovládl české školy, jen minulý rok zemřelo sedmnáct studentů

Premium
Neurologové Městské nemocnice Ostrava varují, že užívání kratomu může zvyšovat...

České střední školy čelí epidemii. Zelený prášek z jihovýchodní Asie, známý jako kratom, se stal běžnou součástí vybavení studentů. Jen loni byl kratom spoluviníkem 17 úmrtí lidí mladších 18 let, jak...

27. března 2026

Levnější hypotéky jsou pryč. Banky zvedly sazby kvůli válce

Premium
ilustrační snímek

Válka v Iránu už Čechům kromě benzinu a nafty zdražuje i hypotéky. Nervozita na finančních trzích způsobila, že úrokové sazby, za které si banky půjčují peníze, začaly růst. A toto zdražení peněz se...

27. března 2026

Přijímačky v pohodě: dolaďte znalosti u posledního okruhu před generálkou

Premium
ilustrační snímek

„Mohu rezervovat stůl pro šest na třetí?“ volá host do restaurace. Na brigádě je zrovna student matematiky, který odpoví: „A kde bychom, proboha, vzali stůl pro 216 lidí?“ V předposledním díle našeho...

27. března 2026

Imigranti našli nový způsob, jak získat německý pas: přes fingované otcovství

Premium
Kdepak podvodné sňatky, pro migranty dnes v Německu vede cesta k trvalému...

Kdepak podvodné sňatky, pro migranty dnes v Německu vede cesta k trvalému pobytu a naturalizaci jinak, přes falešné otcovství. Stačí využít děravé místo v německé legislativě.

27. března 2026

Složkám potlačujícím nepokoje v íránských ulicích docházejí lidi. Mohou nabírat 12leté

Íránci v Teheránu slaví 47. výročí islámské revoluce i s drony Šáhed. (11....

Do milic basídž, které íránská vláda používá pro kontrolu a represi domácího obyvatelstva, se nově mohou hlásit i děti, kterým bylo sotva 12 let. Podle agentury AFP to ve čtvrtek v íránské televizi...

26. března 2026  21:54

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Hormuzským průlivem bezpečně a bez starostí? Íránci nerušeně vybírají mýtné

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému. S odkazem na zjištění listu zaměřeného na námořní dopravu Lloyd’s List o tom píše deník Handelsblatt. Systém mýtného zavedly íránské...

26. března 2026  20:01,  aktualizováno  21:03

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

26. března 2026  14:01,  aktualizováno  20:52

