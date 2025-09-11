Lipavský předvolal ruského velvyslance kvůli dronům v Polsku, přijal ho náměstek

  17:51aktualizováno  18:03
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu) ve čtvrtek nechal do Černínského paláce předvolat ruského velvyslance v Česku Alexandra Zmejevského kvůli středečnímu průniku ruských dronů do polského vzdušného prostoru. Zmejevskij dorazil na ministerstvo odpoledne, podle diplomatických zvyklostí ho přijal náměstek ministra Jan Marian, uvedl mluvčí úřadu Daniel Drake.
Česká republika představila nové logo pro svou vizuální identitu. Na snímku je...

Česká republika představila nové logo pro svou vizuální identitu. Na snímku je Ministr zahraničí Jan Lipavský na tiskové konferenci při představení loga. (16. července 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) přichází na poradu českých velvyslankyň...
České odsouzení Ruska. Velvyslanec Alexander Zmejevský vstupuje do Černínského...
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) diskutuje s velvyslanci na poradě...
Vnučku Ivana Koněva doprovodil ruský velvyslanec Alexandr Zmejevský a...
„Rozhodl jsem o předvolání ruského velvyslance. Ruské drony v Polsku jsou čistou provokací Kremlu. Česko stojí pevně za Polskem. Území aliance budeme bránit,“ uvedl ministr.

Ruské diplomaty si ve čtvrtek předvolaly též Španělsko a Nizozemsko, Polsko tak u ruského chargé d’affaires učinilo už ve středu.

Polská armáda uvedla, že v noci na středu zaznamenala 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země Severoatlantické aliance (NATO) po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany.

Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š, podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) by tak mohlo učinit do tří dnů.

Česko podepsalo nákup 44 tanků Leopard. Napravujeme vlastní dluh, řekla Černochová

Zmejevského nechal Lipavský předvolat také v únoru kvůli výhrůžkám senátorce Miroslavě Němcové (ODS) od představitelů Ruska kvůli falešnému příspěvku na síti X, který obsahoval výzvu k opětovné blokádě Leningradu. Zmejevskij byl předvolán na ministerstvo dříve také kvůli ruskému vzdušnému úderu na ukrajinská města nebo kybernetickým útokům na české instituce a kritickou infrastrukturu.

Ruské velvyslance si kvůli dronům v Polsku také předvolalo několik zemí v Evropě.

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

11. září 2025  10:24,  aktualizováno  18:14

11. září 2025  18:08

