Evropa platí většinu pomoci Ukrajině, své místo u jednání mít bude, řekl Lipavský

Autor: ,
  11:01
Evropa v tuto chvíli platí většinu vojenské pomoci Ukrajině, své místo u jednání o míru přirozeně bude mít, uvedl novinářům při návštěvě Ukrajiny ministr zahraničí Jan Lipavský. Ve Zborově na západě země ministr symbolicky uctil památku československých legionářů.
Česká republika představila nové logo pro svou vizuální identitu. Na snímku je...

Česká republika představila nové logo pro svou vizuální identitu. Na snímku je Ministr zahraničí Jan Lipavský na tiskové konferenci při představení loga. (16. července 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin na...
Ruský prezident Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump po jednání mezi...
Americký prezident Donald Trump s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na...
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu ve Vietnamu (listopad 2017)
16 fotografií

V pátek se americký prezident Donald Trump sejde na Aljašce s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Půjde o dvoustrannou schůzku, Bílý dům však podle informací stanice NBC News stále zvažuje, že na Aljašku pozve také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Evropa v tuto chvíli platí většinu vojenské pomoci Ukrajině,“ řekl Lipavský. „Myslím, že přirozeně své místo u jednání bude mít. Nicméně možná u tohoto formátu ne, to nedokážu přesně vyhodnotit,“ doplnil šéf diplomacie.

„Aljaška je geniální volba.“ Trump ukazuje svaly, ze symboliky má radost i Putin

Klíčové evropské hráče podle Lipavského Spojené státy pravidelně informují. „Nemůžeme říct, že je Evropa úplně vynechána, ale informací je relativně málo, takže nepředbíhejme,“ uvedl k nadcházejícímu jednání.

„Platí, že to musí být Ukrajina, která rozhodne o tom, na co je ochotna přistoupit, a na co není ochotna přistoupit,“ podotkl Lipavský. Územní celistvost země je podle něj jedním z nedotknutelných principů.

Lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v neděli ve společném prohlášení uvedli, že cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny. Nutným předpokladem pro jednání je podle nich příměří. Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že Kyjev si prohlášení evropských lídrů cení a plně ho podporuje.

Mír bez Ukrajiny nepůjde, zdůrazňuje Evropa. Zelenskyj by mohl na Aljašku

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v neděli oznámila, že nechala svolat na pondělí jednání ministrů zahraničí EU v souvislosti s chystanou schůzkou prezidentů USA a Ruska. Lipavský řekl, že neví, zda se zvládne na dálku připojit, schůzky se podle něj ale zúčastní jeho náměstek.

Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran“.

Aby české firmy měly podíl na obnově Ukrajiny

„Moje návštěva je o česko-ukrajinských vztazích. O tom, že podporujeme naše firmy, aby měly třeba dobrý podíl na obnově Ukrajiny. Je to i politická zpráva, že samozřejmě stojíme za Ukrajinou, za jejím bojem proti ruské agresi. To je něco, kde máme společný zájem,“ řekl šéf české diplomacie. „Je to také o naší podpoře budoucí evropské integrace Ukrajiny nebo členství v NATO,“ dodal.

V následujících dnech ministr vystoupí například na konferenci k dodržování mezinárodního humanitárního práva. Čekají ho i schůzky s ukrajinskými představiteli. „Chtěl bych také poukázat, že Česko je na Ukrajině velmi aktivní. Na celé Ukrajině, a to i v blízkosti frontové linie. I tam česká diplomacie prosazuje naše zájmy,“ podotkl Lipavský.

Pavel představil plán obnovy Ukrajiny. Jmenoval oblasti, na které se zaměří Česko

Bitva u Zborova byla prvním významným vystoupením československých legií na východní frontě během první světové války. Odehrála se 1. a 2. července 1917 a podle historiků měla důležitý vliv při formování samostatného Československa. Československé jednotky u Zborova zvítězily nad dvojnásobnou přesilou rakousko-uherských pluků, v jejichž řadách bojovali čeští vojáci. Boj si vyžádal životy více než 350 Čechoslováků.

„Byla to síla legií, které nechaly vzniknout Československu jako takovému. Tehdejší mocnosti uznaly, že Československo může existovat jako samostatný stát. To by pro nás mělo být velkou inspirací i dnes,“ míní ministr. Nachází mnoho paralel s aktuálním děním na Ukrajině.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese

Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se podle zveřejněného videa odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina školáků tam brutálně napadla muže, který se jí nedokázal...

11. srpna 2025  10:47,  aktualizováno  11:57

Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějící dodávky trefily chodce

Chodce v seniorském věku na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějícího nákladního vozu Man. Náklad se z vozidla zřejmě uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu. O pomoc...

11. srpna 2025  9:13,  aktualizováno  11:50

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

11. srpna 2025  11:46

Ázerbájdžán rozlítily ruské útoky na energetická zařízení. Chce vyzbrojit Kyjev

Ázerbájdžán a Ukrajina společně odsoudily ruský útok na ázerbájdžánský ropný sklad v Oděské oblasti. Předtím Rusové poničili stanici, kudy prochází ázerbájdžánský plyn. Podle ázerbájdžánského portálu...

11. srpna 2025  11:31

ANO slíbí učitelům plat 75 tisíc, snížení daní i boj za konec Green Dealu

Hnutí ANO slíbí voličům zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun i celkové snížení daní, učitelům průměrný plat 75 tisíc korun měsíčně a potvrdí v programu svůj dřívější slib, že zruší...

11. srpna 2025  11:25

Nejprve chtěla manžela otrávit, pak ho pobodala, soudí ženu za další pokus o vraždu

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové začalo v pondělí hlavní líčení s třicetiletou Michaelou M. Ta podle obžaloby loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem svého...

11. srpna 2025  11:22

Trump zase překvapil. Nvidia a AMD mohou prodávat čipy do Číny za podíl z tržeb

Američtí výrobci polovodičů Nvidia a AMD budou Spojeným státům odvádět 15 procent tržeb z prodejů pokročilých čipů H20 pro umělou inteligenci do Číny. Dohoda je podle agentury Reuters podmínkou pro...

11. srpna 2025  11:11

Bude to pro mě absolutně nová zkušenost, reaguje Marek Eben na novou životní výzvu

StarDance vyráží za diváky po celé České republice a vyprodáno je několik obřích arén. Jaké to bude, vystupovat před několika tisíci lidmi? „Čekal bych, že se budu děsit, ale těším se,“ říká...

11. srpna 2025  11:05

Jak se rodí Kurios? Nahlédněte do zákulisí Cirque du Soleil očima artistů i kuchařů

Předtím než se rozzáří reflektory a artisté vstoupí na scénu, konají se týdny intenzivních příprav. Jak vzniká mezinárodní show, která kombinuje akrobacii, výtvarné umění a hudbu, přibližuje soubor...

11. srpna 2025  11:05

Okamžitých plateb rychle přibývá, jejich podíl překonal 40 procent

Češi stále více využívají okamžité platby. Za první pololetí letošního roku vzrostl jejich počet o 27 procent v porovnání s loňskem. Česká národní banka, která systém provozuje, tak v průměru...

11. srpna 2025  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Evropa platí většinu pomoci Ukrajině, své místo u jednání mít bude, řekl Lipavský

Evropa v tuto chvíli platí většinu vojenské pomoci Ukrajině, své místo u jednání o míru přirozeně bude mít, uvedl novinářům při návštěvě Ukrajiny ministr zahraničí Jan Lipavský. Ve Zborově na západě...

11. srpna 2025  11:01

Vražda duše: šokující data o sexuálním zneužívání českých dětí

Každý rok přijme Dětské krizové centrum při Praze 12 do své péče až sto padesát dětí s podezřením na sexuální zneužívání. Asi pětinu tvoří děti předškolního věku. Podle psycholožky a ředitelky tohoto...

11. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.