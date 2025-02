ANO by s SPD a Stačilo! dosáhlo na ústavní většinu, ukazuje volební model

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) v Partii Terezy Tománkové uvedl, že je ohledně voleb optimistický. Předseda SPD Tomio Okamura zdůraznil, že pro SPD je podmínkou být součástí vlády.

Okamura poděkoval voličům a uvedl, že SPD bude kandidovat samostatně. Chce však spojovat pronárodní síly a uvedl, že jednali s hnutím Přísaha. „Proběhly dvě schůzky. Řekli jsme, že bychom měli zájem, aby voliči Přísahy volili naše uskupení,“ uvedl Okamura. „Během března bychom měli mít závěr o tom, jakým způsobem by mohli kandidovat. Zatím je to u většiny subjektů na dobré cestě,“ dodal.

„Je potřeba zabrat a více vysvětlovat nejen výsledky vládního úsilí, ale také to, co to bude znamenat do budoucna,“ uvedl Lipavský s tím, že ohledně volebního průzkumu je optimista.

„SPD chce být součástí vlády, to je naše podmínka,“ řekl Okamura. Dodal, že mají kompetentní lidi, potenciál a spolupráci na vládní úrovni podle něj již vlastně probíhá. „Co se týče kompetentních lidí, jména zatím nechci představovat,“ řekl Okamura s tím, že se jedná o odborníky a chce zatím ochránit jejich soukromí.

Plyn z Ameriky?

„Myšlenka kupovat americký plyn místo ruského mi přijde naprosto správná,“ uvedl Lipavský s tím, že to rozhodně není vytvoření nové závislosti na plynu jedné země.

„Uvádíte, že je potřeba odebírat americký plyn bez jakékoli alternativy,“ rozčílil se Okamura. „Donald Trump chce zvýšit těžbu plynu a vyvážet ji do Evropy. Snaží se nás tak udělat na USA závislými,“ řekl s tím, že Trump chce Evropu odříznout od nejlevnějšího zdroje plynu, tedy Ruska.

„Žádný levný ruské plyn neexistuje, je to mýtus,“ reagoval Lipavský. Podle něj je potřeba s USA obchodovat. Za Evropu bude s Trumpem jednat Ursula von der Leyenová, uvedl.

„Donald Trump má Ameriku na prvním místě, není to český prezident,“ řekl Okamura. „Jedinou naší odpovědí může být to, že Evropa zruší Green Deal a stane se konkurenceschopnou. Vyjednávací pozice je vůči USA podle Okamury pro Evropu slabší.

Propagujete levný ruský plyn a tlumočíte moskevskou propagandu

„Bral bych vážně to, že válku chce ukončit. Trumpa sice nelze brát doslovně, víme však, že když si vytyčí cíl, dělá k němu kroky,“ míní Lipavský. Pozitivní podle něj je to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s Trumpem komunikuje.

„Kdybychom byli ve vládě, chceme, aby celý svět věděl, že podporujeme Českou republiku. Vy jste zaprodaná vláda,“ řekl Okamura. „Většina Čechů podle průzkumu STEM podporuje ukončení vlády i za cenu ztráty území,“ řekl. „Místo abyste hájil v USA české zájmy, budete tam hájit ukrajinské,“ osočil Okamura Lipavského kvůli jeho plánované cestě do USA.

„Je potřeba ukončit financování války a sednout k jednacímu stolu. Zmínil, že Rusko má zájem s USA jednat, nechce však, aby byla přítomna Ukrajina. „Myslím si, že je to jediná cesta, špatný mír je lepší než žádný mír,“ řekl.

„Českým zájmem je bezpečnost a prosperita, tak nevykládejte, že nejezdíme hájit české zájmy,“ ohradil se Lipavský. „Vy propagujete levný ruský plyn, který neexistuje a ještě tlumočíte moskevskou propagandu,“ řekl ministr. „My potřebujeme zajistit nejen to, aby se přestalo válčit na Ukrajině, ale také aby přestali sabotážní operace a také to, aby Rusko nevedlo vůči Evropě informační válku,“ dodal. Pokud by za jednacím stolem neseděla Ukrajina, znamenalo by to, že byste Ukrajinu postavil do stejné pozice, jako Česko při Mnichovské dohodě, uvedl. U stolu při jednání ohledně války na Ukrajině by podle něj Kyjev rozhodně neměl chybět.