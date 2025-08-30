Jsem pro tvrdší dialog s Izraelem, tlačit ale musíme hlavně na Hamás, řekl Lipavský

Lipavský to v sobotu řekl novinářům po neformálním jednání unijních ministrů zahraničí v Kodani. S Izraelem by ale byl pro tvrdší dialog.
Někteří šéfové diplomacií EU v sobotu před jednáním k tvrdším opatřením vůči Izraeli vyzvali a na jednání následně předložili své návrhy, jak zlepšit situaci v Pásmu Gazy. „Státy se ale neshodují na tom, jak přimět izraelskou vládu, aby změnila kurz,“ řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
Ani podle Lipavského v tuto chvíli není v EU na stole návrh, který by byl připraven podpořit. „Nechť vedeme klidně i tvrdý dialog s Izraelem, ale ať je to dialog a ať máme na mysli, že hlavně potřebujeme ukončit válku v Gaze a že Hamás má odejít a má propustit živá a mrtvá rukojmí,“ řekl Lipavský.
Návrhy Evropské komise zahrnují například revizi asociační dohody s Izraelem nebo pozastavení vědeckého programu Horizon, které je podle Lipavského absurdní. „Pokud nějaká skupina stojí k opozici vůči současné vládě, tak jsou to především ty intelektuální a vědecké kruhy, které čerpají výhody z Horizonu. Politicky to nedává smysl,“ uvedl Lipavský. Tlačit je podle Lipavského potřeba zejména na Hamás, což zaznívalo i od ostatních šéfu diplomacií, dokonce více, než je obvyklé, dodal.
Přestože se ministři neshodnou na tlaku vůči Izraeli, vydali společné prohlášení, které reaguje na páteční oznámení Washingtonu, že neudělí víza Palestincům, kteří chtěli přijet v září na debatu Valného shromáždění OSN.
Rozhodnutí zdůvodnil tvrzením, že palestinská organizace se jasně nedistancovala od terorismu. Palestince kritizuje také za jejich úsilí o mezinárodní uznání palestinského státu, což se v září chystá udělat několik západních zemí.
„Všichni naléháme na to, aby bylo toto rozhodnutí přehodnoceno s ohledem na mezinárodní právo,“ prohlásila Kallasová. Na reakci na krok Washingtonu se shodlo všech 27 států EU.
Na Valném shromáždění podle všeho nebude moci vystoupit ani prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás. Palestinská samospráva americký krok považuje za porušení mezinárodní dohody o sídle OSN z roku 1947, která zaručuje vstup mezinárodních delegací do newyorského areálu OSN.