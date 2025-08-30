Jsem pro tvrdší dialog s Izraelem, tlačit ale musíme hlavně na Hamás, řekl Lipavský

Autor: ,
  20:37
Podle ministra zahraničí Jana Lipavského není v současnosti na stole žádný návrh ohledně většího tlaku vůči Izraeli, který by byl za Česko připraven podpořit. Například omezení přístupu Izraele k programu financování výzkumu Horizon Europe, které v červenci navrhla Evropská komise, je podle něj absurdita.
Dánský ministr zahraničních věcí Lars Lökke Rasmussen (vlevo), český ministr...

Dánský ministr zahraničních věcí Lars Lökke Rasmussen (vlevo), český ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (uprostřed) a vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová před neformálním zasedáním ministrů zahraničních věcí EU v Kodani. (30. srpna 2025) | foto: Reuters

Ministr zahraničí Jan Lipavský na summitu NATO v Antalyi (15. května 2025)
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) přichází na poradu českých velvyslankyň...
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) při projevu na poradě českých...
Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar a jeho český protějšek Jan...
8 fotografií

Lipavský to v sobotu řekl novinářům po neformálním jednání unijních ministrů zahraničí v Kodani. S Izraelem by ale byl pro tvrdší dialog.

Někteří šéfové diplomacií EU v sobotu před jednáním k tvrdším opatřením vůči Izraeli vyzvali a na jednání následně předložili své návrhy, jak zlepšit situaci v Pásmu Gazy. „Státy se ale neshodují na tom, jak přimět izraelskou vládu, aby změnila kurz,“ řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.

Ani podle Lipavského v tuto chvíli není v EU na stole návrh, který by byl připraven podpořit. „Nechť vedeme klidně i tvrdý dialog s Izraelem, ale ať je to dialog a ať máme na mysli, že hlavně potřebujeme ukončit válku v Gaze a že Hamás má odejít a má propustit živá a mrtvá rukojmí,“ řekl Lipavský.

Rusko musí platit reparace, pokud bude chtít zpět svůj majetek, řekla Kallasová

Návrhy Evropské komise zahrnují například revizi asociační dohody s Izraelem nebo pozastavení vědeckého programu Horizon, které je podle Lipavského absurdní. „Pokud nějaká skupina stojí k opozici vůči současné vládě, tak jsou to především ty intelektuální a vědecké kruhy, které čerpají výhody z Horizonu. Politicky to nedává smysl,“ uvedl Lipavský. Tlačit je podle Lipavského potřeba zejména na Hamás, což zaznívalo i od ostatních šéfu diplomacií, dokonce více, než je obvyklé, dodal.

Přestože se ministři neshodnou na tlaku vůči Izraeli, vydali společné prohlášení, které reaguje na páteční oznámení Washingtonu, že neudělí víza Palestincům, kteří chtěli přijet v září na debatu Valného shromáždění OSN.

Rozhodnutí zdůvodnil tvrzením, že palestinská organizace se jasně nedistancovala od terorismu. Palestince kritizuje také za jejich úsilí o mezinárodní uznání palestinského státu, což se v září chystá udělat několik západních zemí.

Lipavský: Uznání Státu Palestina by nyní nebylo produktivní, Gazu ovládá Hamás

„Všichni naléháme na to, aby bylo toto rozhodnutí přehodnoceno s ohledem na mezinárodní právo,“ prohlásila Kallasová. Na reakci na krok Washingtonu se shodlo všech 27 států EU.

Na Valném shromáždění podle všeho nebude moci vystoupit ani prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás. Palestinská samospráva americký krok považuje za porušení mezinárodní dohody o sídle OSN z roku 1947, která zaručuje vstup mezinárodních delegací do newyorského areálu OSN.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Jsem pro tvrdší dialog s Izraelem, tlačit ale musíme hlavně na Hamás, řekl Lipavský

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského není v současnosti na stole žádný návrh ohledně většího tlaku vůči Izraeli, který by byl za Česko připraven podpořit. Například omezení přístupu Izraele k...

30. srpna 2025  20:37

V italských Dolomitech zahynul český horolezec, zřítil se ze stezky

V italských Dolomitech v pátek zahynul horolezec z České republiky. Podle místních médií 53letý muž spadl z výšky 80 metrů, když spolu se svým krajanem měl v plánu vylézt na horu Ortler, nejvyšší...

30. srpna 2025  20:21

Rošťák i akrobat. Všestranný Ladislav Pešek se ženil pod hrozbou sebevraždy

Premium

Dobrácký chirurg Vrtiška z Nemocnice na kraji města nebo usměvavý muzikant z pohádky Obušku, z pytle ven! V těchto rolích si dobře vybavíme herce Ladislava Peška. Jeho filmografie je úctyhodná, za...

30. srpna 2025

Blíží se Macronův pád? Prezident je v úzkých, Francii drtí spirála zadlužení

Premium

Vypadá to, že prezident Emmanuel Macron, bývalý investiční bankéř, docela selhal ve svém úsilí řešit ekonomické potíže malátné Francie. Poslední dny jezdil po světě, rýsoval budoucnost Ukrajiny či...

30. srpna 2025

Volby by jasně vyhrálo ANO s 33 procenty. Do Sněmovny by těsně prošli i Motoristé

Sněmovní volby by v srpnu podle modelu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT) vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty hlasů. Koalice SPOLU by získala hlasy 20 procent voličů. Aktuální výsledek ANO i SPOLU...

30. srpna 2025  19:48

Šéf slovenské tajné služby měl nehodu. Vyšlo najevo, že zatajil luxusní auto

Šéf slovenské civilní tajné služby SIS Pavol Gašpar měl v sobotu v Nitře na jihu země autonehodu. Incident odhalil nesrovnalost týkající se jeho majetku. Podle slovenského deníku SME se ukázalo, že...

30. srpna 2025  19:31

Rusko musí platit reparace, pokud bude chtít zpět svůj majetek, řekla Kallasová

Není možné uvažovat o uvolnění zmrazených ruských prostředků, pokud nebude Moskva po skončení války na Ukrajině platit reparace, je přesvědčena šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Řekla to v...

30. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  19:04

Ideální pohyb existuje v dětství. Později nastávají problémy, říká fyzioterapeut

Napětí, bolest zad nebo chronická únava nejsou jen mechanickým problémem. „Tělo odráží způsob, jak žijeme, myslíme a jaké máme vztahy,“ vysvětluje Petr Zahradník, který jako fyzioterapeut pracuje s...

30. srpna 2025  18:35

Húsíjský premiér zemřel při izraelském útoku na Saná, potvrdili povstalci

Jemenští povstalci Húsíové v sobotu potvrdili, že při čtvrtečním izraelském úderu na hlavní město Saná byl zabit předseda povstalecké vlády Ahmad Rahaví spolu s několika ministry. Informovaly o tom...

30. srpna 2025  18:15

Silná bouřka uvolnila kameny vyšehradské skály, kontrolují ji specialisté

Prudká bouřka v pátek večer uvolnila několik kamenů z pražské vyšehradské skály. Zachytila je bezpečnostní síť, takže dopravu ani bezpečnost chodců neohrozily. Specialisté nyní skálu kontrolují, řekl...

30. srpna 2025  17:44

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Nevyužívané silnice se v Litvě mění v obranné linie. Dračí zuby zpomalí nepřítele

Pobaltské země pokračují s již dříve oznámeným plánem na vytvoření komplexní obranné linie na hranicích s Ruskem a Běloruskem. Nově Litva oznámila nasazení takzvaných dračích zubů, tedy pyramidových...

30. srpna 2025  17:14

Praha zvažuje revoluci v taxi dopravě. Auta by podle návrhu musela být bezemisní

Premium

Běžný řidič po Praze najezdí za den průměrně 33 kilometrů. Vůz taxislužby oproti tomu násobně více, celých 260 kilometrů. Z velké části navíc bez pasažéra. Jejich počet navíc v posledních letech...

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.