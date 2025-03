Amerika je dál náš nejbližší spojenec. Jen vztahy s ní budou divočejší, míní Lipavský

Co říkáte na mírovou nabídku USA a Ukrajiny pro Rusko na třicetidenní příměří?

Je potřeba dobře poslouchat, co říká Vladimir Putin. V obecných slovech to pochválil, ovšem pak řekl „ale“. Zopakoval požadavky, s kterými přišel už předtím, než rozpoutal válku. V jeho zájmu je zničení Ukrajiny a na tom bude dál pracovat. Rusko si klade podmínky, že Ukrajina nesmí být vyzbrojována a dostávat další zbraně, chce omezit suverenitu a nezávislost Ukrajiny. A to rozhodně nesmíme dopustit. Součástí požadavků je také ruská představa, že se evropská bezpečnostní architektura vrátí do roku 1997. Což je dva roky předtím, než jsme vstoupili do NATO. A to je pro Česko naprosto nepřijatelné. Buďme maximálně obezřetní k tomu, jak se Rusko vyjadřuje a co chce.

Navyšování výdajů na obranu bude důležitý krok, což vědí i ostatní země, které se chtějí ke třem procentům přiblížit. Česko zde má také velké dluhy, nejprve je potřeba se s nimi vypořádat.