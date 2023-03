Česko dá neziskovkám pro pomoc Ukrajině 100 milionů, oznámil Lipavský

Ministerstvo zahraničí za rok války Ruska proti Ukrajině poslalo napadené zemi 420 milionů korun humanitární pomoci. Peníze šly na pomoc s ubytováním, zdravotnický materiál nebo pomoc pro ukrajinské uprchlíky v Moldávii.

„Na roky 2023 až 2025 máme na tyto účely vyhrazených 100 milionů korun pro nevládní organizace a vysoké školy. Celkem jde o balík 280 milionů, kterými ministerstvo disponuje,“ uvedl Lipavský na setkání s českými neziskovkami, které na Ukrajině působí.

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný přišel na setkání v tričku s obrázkem plyšového medvídka, který má místo jedné nohy kovovou protézu. Symbolický oděv dostal během nedávné návštěvy nemocnice na Ukrajině, je reklamou na projekt Superhumans, který se snaží lidem zraněným ve válce nahradit končetiny, o které kvůli konfliktu přišli.

Kopečný připomněl, že Česká republika byla jednou z prvních zemí, která napadené Ukrajině poslala těžkou vojenskou techniku a jejíž premiér navštívil ostřelovaný Kyjev. Tehdejší cestu v centru ukrajinské metropole tam podle Kopečného dodnes připomínají plakáty.

„Nejde o to být první, ale být tam neustále. To se díky nevládním organizacím České republice daří. Jezdíme díky tomu do země, která je nám známá, nakloněná a je připravena naše partnerství posunout na strategickou úroveň,“ uvedl Kopečný.

Lipavský potká Stoltenberga, půjde o Ukrajinu

Téma Ukrajiny bude Lipavského provázet i v pondělí. Právě tehdy se v litevském Vilniusu potká s tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Jejich tématem bude právě opět pomoc napadené zemi.

Po schůzce se Stoltenbergem bude Lipavský jednat se dvěma členy Evropské komise. Rozhovory s eurokomisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem a eurokomisařem pro humanitární pomoc a řešení krizí Janezem Lenarčičem se budou týkat zejména podpory Ukrajiny, potrestání válečných zločinů páchaných na jejím území, humanitární pomoci, řešení důsledků ruské agrese, posilování odolnosti Evropské unie a její role ve světě.

O podpoře občanské společnosti ve východní Evropě, svobodě médií a významu strategické komunikace v aktuální geopolitické situaci pak bude šéf české diplomacie hovořit s ředitelem Evropské nadace Jerzym Pomianowskim.