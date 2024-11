Lipavský vítá Trumpova šéfa diplomacie. Rubio je pro Česko dobrá zpráva, tvrdí

Nominaci senátora za Floridu Rubia na příštího ministra zahraničí ve středu oznámil zvolený prezident Donald Trump. Třiapadesátiletý Rubio podle něj bude „neohroženým bojovníkem, který nikdy neustoupí našim nepřátelům“. Agentura AP ho označuje za jestřába ve vztahu k Číně, Kubě či Íránu.

Dlouholetý člen senátního zahraničního výboru by podle Lipavského pro Česko byl partnerem, který dobře rozumí geopolitice. „Šlo by s ním o celé řadě věcí vyjednávat a našli bychom u něj rozhodně pochopení,“ míní.

Co se týče Trumpova nástupu do úřadu, šéf české diplomacie ho má za impuls k tomu, aby se Evropa chovala více geopoliticky. „Musí se umět postavit na vlastní nohy z hlediska bezpečnosti. To bude velká diskuse, která nás čeká i v Česku,“ uvedl s tím, že to bude nevyhnutelně znamenat další výdaje na obranu.

Zatím se podle Lipavského neví, jak bude nebo nebude pokračovat americká pomoc Ukrajině napadené Ruskem. Připomněl, že Brusel tento týden navštívil současný americký ministr zahraničí Antony Blinken, jenž uvedl, že prezident Joe Biden chce ještě před koncem svého mandátu posílit vojenskou podporu Ukrajiny.

„Nebude to tak, že by Donald Trump mohl zmáčknout vypínač a Ukrajina by druhý den neměla vůbec nic. Ale je to úkol pro Evropu, abychom ukázali, že skutečně nejsme černými pasažéry, ale že se o svoji bezpečnost dokážeme postarat,“ podotkl Lipavský.

Vyjádření Trumpa i dalších republikánů k Ukrajině jsou podle něj svým způsobem neurčitá. „Osobně zůstávám optimistou. Vždycky je potřeba se chystat na všechny scénáře, proto mluvím o tom, že Evropa musí více investovat do obrany,“ uvedl.

„Zároveň, když se podívám na to, co říká Donald Trump o Číně, o Íránu, o bezpečnosti na Blízkém východě, jakým způsobem mluví o Severní Koreji, by mi přišlo zvláštní, kdyby do té skládačky ještě nezapadlo Rusko,“ dodal ministr.

Trump v minulosti mimo jiné prohlásil, že on sám by konflikt na Ukrajině vyřešil jako zvolený prezident ještě před inaugurací, nevysvětlil však, jak by toho docílil. Jindy zase tvrdil, že zasílání zbraní a peněz ukrajinské armádě není „životně důležitým strategickým národním zájmem USA“.