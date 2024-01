Jako když vám šéf nedá část platu, říká o sporné valorizaci penzí právník Kudrna

Zatímco podle vlády Petra Fialy (ODS) bylo zkrácení nutné pro stabilizaci rozpočtu a stát jen za minulý rok ušetřil 19 miliard, hnutí ANO argumentuje tím, že nárok na vyšší penze již důchodcům vznikl. „Přirovnal bych to k situaci zaměstnance, který má výši mzdy stanovenou mzdovým výměrem. Zaměstnanec odpracoval celý měsíc, ale zaměstnavatel by před odesláním výplaty zjistil, že nemá dost peněz, a tak by výměr změnil a danému zaměstnanci by řekl, že dostane méně, než kolik si sjednali. Toto je podstata toho, co vláda udělala,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES ústavní právník Jan Kudrna, který poslancům ANO se stížností pomáhal. Zároveň je ale členem Legislativní rady vlády.

Zajímalo by mě, proč vláda vyčlenila na rok 2023 na valorizaci nula korun.