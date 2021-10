Rozruch kolem odvolávání Zemana může lidi znechutit, míní politolog

Jakékoliv politické kroky s ohledem na prezidenta by měli podle Kubáčka počkat do listopadu. Článek 66 by se podle něj měl řešit v souvislosti se zdravotním stavem prezidenta až v době svolání nové Sněmovny. Ta si chce nechat poslat nové informace z nemocnice o Zemanově stavu.

„Do té doby je vše otevřené a hlavně v úrovní lékařské, ne nutně politické. Výsledkem může být jen větší znechucení veřejnosti z vrcholných českých politiků a naštvanost všech nemocných a starší lidí na Senát a přepálené ‚senátní tlačení na pilu‘ v odvolávání prezidenta,“ uvedl politolog pro iDNES.cz s tím, že více klidu a odstupu by všem prospělo.

„Těm, kteří budou chtít v budoucnu kandidovat na prezidenta, může jejich netrpělivost jednou provždy odehnat Zemanovy voliče a tím znemožnit úspěch ve druhém kole prezidentské volby,“ řekl s tím, že to pak může být osudné například Pavlu Fischerovi.

Zeman je hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici od neděle 10. října, podle jeho ošetřujícího lékaře a ředitele nemocnice Miroslava Zavorala jsou důvodem komplikace provázející jeho chronické onemocnění.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil v pondělí na základě informací z ÚVN oznámil, že Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. V neděli pak upozornil, že ho video, kde se Zeman podepisuje pod listinu svolávací novou Sněmovnu, ho nepřesvědčilo o tom, že je prezident schopen vykonávat svou funkci.

Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech, řekl již dříve. Politici proto začali řešit možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu Sněmovny podle článku 66 Ústavy ČR.

Vystrčil k první zveřejněné zprávě o stavu prezidenta pro iDNES.cz uvedl, že by byl velmi rád, kdyby se jednalo o začátek normální komunikace, ke kterému opakovaně vyzývá.

Nemocnice dosud s výjimkou Zavoralova oznámení informace o prezidentově stavu nezveřejňovala. Odůvodňovala to tím, že k tomu nemá svolení pacienta. Se stejným vysvětlením informace o Zemanově zdravotním stavu neposkytuje ani Pražský hrad. Prezidentská kancelář kvůli způsobu informování o prezidentově zdraví čelí kritice opozičních i vládních politiků.

Zemana v pátek v ÚVN navštívil jeho předchůdce v prezidentské funkci Václav Klaus. Mluvili spolu asi 50 minut. Blesku řekl, že prezidenta nemoc oslabila a posunula jeho priority a témata, kterými se zabývá. „Více mluvil o svém zdraví než o svých politických protivnících. Ale toho, kdo jsou jeho političtí protivníci, si je velmi dobře vědom,“ podotkl Klaus.