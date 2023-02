Čeká nás boxovaná Babiš-Okamura, na šéfa SPD nikdo jiný nemá, míní politolog

Čeká nás intenzivní souboj o to, kdo je lídrem opozice, řekl v pořadu v 360° na CNN Prima News politolog Jan Kubáček. Dále uvedl, že pokud by Andrej Babiš opustil Sněmovnu, ponechal by kolbiště Tomiu Okamurovi. „Na Okamuru, co se týče titulkování, rychlých soudů, kromě Babiše z ANO, nemá nikdo,“ konstatoval.