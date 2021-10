Epidemie roste rychle, covidu v odpadech je tolik co na jaře, říká biochemik

Ve čtvrtek v Česku přibylo 3 638 nakažených, o 2 102 více než minulý týden. „Ta situace nejen že jde podle toho nejhoršího scénáře, ale teď v posledních třech dnech ho dokonce předbíhá. Jak podle počtu pozitivních, což by zase tak strašně nevadilo, ale i podle počtu hospitalizovaných,“ řekl ve středu Konvalinka.

I když je nárůst překvapivý, připouští, že ho kolegové už delší dobu upozorňovali na zajímavou studii odpadních vod z VŠCHT doktora Bartáčka a jeho spolupracovníků.

„Metody PCR jsou tak citlivé, že dokážou virus najít i v ohromně zředěném prostředí odpadních vod. Jednak je to strašně dobrá věda a jednak nám mohou říct, kolik toho viru v populaci je, což pak může mít i prediktivní hodnotu. A kolegové nás už minulý týden upozorňovali, že se hodnoty blíží těm nejvyšším z jara tohoto roku. Virová nálož minimálně v Praze, nevím, jestli se to měří i někde jinde, už opravdu dostupuje březnových hodnot.“

Biochemik také upozorňuje, že uváděné počty promořených se pouze odhadují, protože se nedají přesně určit. „Víme o 1,8 milionu lidí, kteří covid prodělali, a odhadujeme, že skutečné číslo je asi dvakrát až třikrát vyšší,“ sděluje odhadovaná čísla. Původní odhady, že většina populace už covid prodělala, jsou tak nejspíš mylné.

Pesimisticky vidí míru proočkovanosti populace, především v kategorii 65+, tam je podle něj stále ještě půl milionu lidí bez vakcíny. „V proočkovanosti populace jsme na 21. místě v Evropě, čili jsme na tom hrozně špatně,“ bilancuje.

Nervozita i optimismus

Jeden z problémů je, že jak lidé naočkovaní, tak lidé, co nemoc prodělali, mohou koronavirus znovu dostat. „I lidé s protilátkami ale mohou virus dále šířit. Sice méně pravděpodobně a kratší dobu, ale mohou. Totéž platí pro lidi, kteří prošli chorobou. I u nich existuje možnost reinfekce. Je relativně častá a i tito lidé mohou ten virus šířit,“ řekl.

„Takže to, že tady máme vysokou virovou nálož, znamená, že se virus šíří – to překvapivé není. Co je znervózňující, je skutečnost, že s tím skoro ruku v ruce jde počet hospitalizací a úmrtí v nemocnicích. A to je znervózňující, protože stupeň ochrany očkováním, nebo promořením není tak vysoký, jak jsme doufali,“ varuje Konvalinka.

Dodal nicméně, že je optimista. „Moje analogie je Velká Británie, kde ty omezení už nemají a nedodržují, přitom ty počty nakažených nejsou úplně dramatické,“ nevidí Konvalinka budoucnost černě. Dle jeho odhadu se epidemie u nás zarazí na třech až čtyřech tisících případů denně, několika desítkách mrtvým se ale nevyhneme. Doufá, že to bude impulz pro lidi, aby se opravdu nechali očkovat, a to i třetí dávkou.