Osmasedmdesátiletý Jan Kavan vykonával funkci ministra zahraničí v letech 1998 až 2002. V letech 2002 až 2003 se stal předsedou Valného shromáždění OSN. Ve volebním období 2002–2006 opět zastával mandát poslance za ČSSD.

V minulosti byl již jednou ženatý, má také čtyři děti. Svatby ve Staroměstské radnici se účastnil také poslanec Jaroslav Foldyna či bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický.

Luboš Procházka @LubosPro1 Exministr zahraničí Jan Kavan se v 78 letech znovu oženil. Gratulace 😎 Foto: archiv Jana Kavana https://t.co/qixC5xPkHZ oblíbit odpovědět

I přesto, že to byl právě on, kdo v březnu 1999 odevzdal ratifikační listiny pro vstup České republiky do NATO, nedávno pro portál Parlamentní listy prohlásil, že bychom měli přemýšlet o referendu, ve kterém by se hlasovalo o vystoupení z aliance.

V květnu se také účastnil akce komunistů na Střeleckém ostrově k příležitosti prvomájových oslav. „Mír není slabost, mír je odvaha,“ řekl Kavan. Společně s přítomnými poté zpíval také Internacionálu. Podle svých slov podporuje spolupráci SOCDEM a Stačilo!.

V 90. letech čelil také obvinění ze spolupráce s STB, se kterou měl komunikovat po své emigrace do Velké Británie. Soud v roce 1996 uznal, že Kavan s StB nespolupracoval vědomě.