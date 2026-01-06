Trump Grónsko skutečně potřebuje, varuje expert. Vojensky si ho ale nevezme

Politolog Jan Jireš | foto: koláž iDNES.czReuters

Matyáš Müller
  20:00
Krátce poté, co Spojené státy provedly úspěšnou vojenskou intervenci do Venezuely a zajaly prezidenta Nicoláse Madura, mluví Donald Trump o dalším možném cíli USA. Říká, že Spojené státy potřebují Grónsko. Bezpečnostní analytik Centra transatlantických vztahů CEVRO Univerzity a bývalý náměstek ministryně obrany Jan Jireš v rozhovoru pro iDNES.cz popisuje možné scénáře.

Spojené státy provedly úspěšnou vojenskou operaci ve Venezuele a americký prezident Donald Trump opět mluví o tom, že jeho země potřebuje Grónsko, které patří Dánsku. Je americká invaze do Grónska reálná?
V první řadě bych rád řekl, že srovnání Venezuely s Grónskem je zavádějící. To, co se stalo ve Venezuele, nepřišlo jako blesk z čistého nebe. Tam byl intenzivní politický, ideologický a bezpečnostní spor se Spojenými státy, který trval celé desetiletí. Už během svého prvního funkčního období investoval Donald Trump značnou část svého politického kapitálu do změny režimu ve Venezuele.

Americká invaze by byl takový geopolitický a mentální šok, že by žádný odpor neměl smysl a znamenalo by to okamžitý konec NATO.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

6. ledna 2026  17:40,  aktualizováno  20:26

Trump Grónsko skutečně potřebuje, varuje expert. Vojensky si ho ale nevezme

Politolog Jan Jireš

Krátce poté, co Spojené státy provedly úspěšnou vojenskou intervenci do Venezuely a zajaly prezidenta Nicoláse Madura, mluví Donald Trump o dalším možném cíli USA. Říká, že Spojené státy potřebují...

6. ledna 2026

Od naší zpravodajky v Paříži Premiér Andrej Babiš po jednání tzv. koalice ochotných v Paříži zdůraznil, že klíčem k ukončení války na Ukrajině zůstávají Spojené státy. „Bez Donalda Trumpa nikdy mír na Ukrajině nebude,“ prohlásil...

