Trump Grónsko skutečně potřebuje, varuje expert. Vojensky si ho ale nevezme

Spojené státy provedly úspěšnou vojenskou operaci ve Venezuele a americký prezident Donald Trump opět mluví o tom, že jeho země potřebuje Grónsko, které patří Dánsku. Je americká invaze do Grónska reálná?
V první řadě bych rád řekl, že srovnání Venezuely s Grónskem je zavádějící. To, co se stalo ve Venezuele, nepřišlo jako blesk z čistého nebe. Tam byl intenzivní politický, ideologický a bezpečnostní spor se Spojenými státy, který trval celé desetiletí. Už během svého prvního funkčního období investoval Donald Trump značnou část svého politického kapitálu do změny režimu ve Venezuele.
Americká invaze by byl takový geopolitický a mentální šok, že by žádný odpor neměl smysl a znamenalo by to okamžitý konec NATO.