Střelec měl IQ housenky. Nedělejte z atentátu politiku, vmetl Jakob Okamurovi

„Je to šokující. Nemusím s Donaldem Trumpem nebo Robertem Ficem souhlasit, ale takové skutky vyšinutých individuí s IQ moudré housenky, nebo ani to ne, musím odsoudit,“ prohlásil ve vysílání CNN Prima News Jakob. Uvedl také, že politika by měla být hlavně o silných argumentech a o kultivované debatě.

„I když se s kolegou Okamurou neshodneme, tak doufám, že i my přispějeme svými silnými argumenty k tomu, aby se společnost více nerozdělovala,“ dodal.

Okamura ke střelbě na exprezidenta Trumpa řekl, že se jedná o přímý útok na demokracii, do které rozhodně nepatří jakékoliv násilí. „Je to další útok na demokracii. Násilí se zkrátka nikdy nesmí stát nástrojem politické diskuze,“ prohlásil Okamura a vzápětí dodal, že již během Trumpovi první kandidatury na prezidenta byl jeho oficiálním podporovatelem. „Přeji si aby vyhrál, moc obdivuji jeho reakci. Ve svém věku je plný energie a nenechal se zlomit.“

Šéf SPD se ale i opřel do Jakoba za to, že česká vláda podle jeho slov odmítla odsoudit atentát na slovenského premiéra Roberta Fica, který se stal v květnu. „Skandálně jste odmítli odsoudit atentát na premiéra Fica. Neumožnili jste o tom v Poslanecké sněmovně ani hlasovat. Nenávist šíříte hlavně vy,“ obvinil Okamura Jakoba.

„Tohle je jasný příklad toho, jak se tyto situace politicky zneužívají. Všichni jsme přeci ten odporný atentát odsoudili a není potřeba z toho dělat politiku. Stejně jako nemusíme dělat politiku z obludného atentátu na Donalda Trumpa,“ reagoval Jakob.

Útok na amerického prezidentského kandidáta a bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Odsoudila řada světových politiků. Násilí odmítla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo japonský premiér Fumio Kišida. Z českých politiků se proti násilí postavil i prezident Petr Pavel i premiér Petr Fiala. Útok odsuzuje i Kreml a dodává, že atentát odráží atmosféru vytvořenou Bidenovou administrativou.

„Napjatá atmosféra ve společnosti neprospívá nikomu a je potřeba, aby se politici snažili situaci uklidnit,“ uvedl Pavel a popřál Trumpovi brzké uzdravení. Napsal také, že ho zpráva o útoku na bývalého amerického prezidenta zastihla během odletu z Houstonu do Prahy.

„Šílené, každý normální člověk to musí odsoudit. Přeju mu rychlé uzdravení,“ vyjádřil se k pokusu o atentát na Trumpa bývalý premiér Andrej Babiš.

„Násilí vůči komukoliv, bez ohledu na to, zda s jeho názory souhlasím nebo ne, je neakceptovatelné a odsouzeníhodné,“ napsala na síti X europoslankyně STAN Danuše Nerudová.

Markéta Pekarová Adamová uvedla, že se tento den zapíše do historie USA i celého světa černým písmem. „V demokracii máme projevovat své názory a postoje účastí ve volbách a verbálně, máme pro to řadu možností, nikoli však za použití zbraně, za použití násilí. Je mi lito oběti a vyjadřuji upřímnou soustrast pozůstalým i všem Američanům,“ řekla předsedkyně Sněmovny.