Jeďte na tu linii, pošlete tam svoje děti, vyzval Foldyna politiky kritizující Trumpa

Hovor amerického prezidenta Trumpa s jeho ruským protějškem Putinem nelze interpretovat jinak, než že Putin odmítl příměří, řekl v pořadu 360° na CNN Prima NEWS předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

„To nejcennější, co máme, je lidský život. A to je na Ukrajině dál ohroženo. Bylo vzbuzeno velké očekávání a mám dojem, že větším vítězem je bohužel Vladimir Putin,“ uvedl Jakob s tím, že Rusko je agresorem. „Byla to jenom a výhradně Putinova vůle, že zaútočil na svrchovaný stát. My chceme ukončit válku, aby ten mír byl trvalý,“ řekl Jakob.

Podle místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavly Pivoňky Vaňkové (STAN) mělo být výsledkem hovoru příměří. Zaskočilo ji však, že státníci hovořili například o tom, že „budou hrát hokejové zápasy“.

„To přece mělo být vyjednávání o mírové cestě. Vím, že to je dlouhá cesta a tohle byl první krok, ale na mě to působí tak, že Rusko určitě nevystupovalo v roli vyjednavače, ale spíš v roli partnera. Stejně tak i Donald Trump k tomu přistupoval jako partner. Rozdělují si geopolitické vnímání světa na bipolární svět, kde je Rusko a kde je Amerika,“ popsala Vaňková.

Podobný názor na vztah USA s Ruskem má také Jakob. „Trump je obchodník. Mě ale děsí jeho slova o kolosálním byznysu. Co bude dělat Amerika s Ruskem? Vyvolává to ve mně obavy, že se tady rýsuje bipolární svět,“ sdělil Jakob.

Člen sněmovního podvýboru pro ekonomické vztahy Jaroslav Foldyna (SPD) slova obou politiků odsoudil s tím, že se neváží zahájení mírových jednání. „To je neuvěřitelné, jaké my máme jestřáby v české politice. Já bych jim přál, aby si vzali mundúr a jeli tam bojovat. Tady začali dva státníci jednat o míru a vy nad tím ofrňujete nos,“ řekl Foldyna.

„Kdybyste šli na tu frontu, tak budete mluvit jinak. Vy jste vůbec nic nezažili. Já byl v Bělehradě, když ho bombardovali ti vaši kámoši z NATO. Jeďte na tu linii. Pošlete tam svoje děti,“ obrátil se ještě na Pivoňku Vaňkovou a Jakoba, který Putina označil za teroristu a vraha.