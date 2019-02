Jedinečný exemplář dokumentu související s Husem se vydražil za 7 milionů

Notářský zápis na pergamenovém papíře s pečetí je podle aukční síně jediným exemplářem svého druhu a kromě historické ceny je také důležitým dokladem právní argumentace počátku 15. století. Týká se rozhodnutí odebrat právníkovi a kazateli Janovi z Jesenice doktorát kanonického práva a vyhlásit nad ním v souvislosti s Janem Husem ztíženou klatbu. Jan z Jesenice byl Husův přítel a obhájce.

„Myslím si, že by to byla písemnost, která by velmi dobře zapadla do našich historických fondů a ucelila by soubor, který máme,“ řekl po aukci generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda. Dokument se ale podle něj vydražil za částku, kterou již knihovna nemohla dát.

Kupec bude muset zaplatit ke kladívkové ceně také aukční poplatek, cena se tak vyšplhá přes sedm milionů korun. Výherce nechtěl sdělovat podrobnosti, uvedl pouze, že listina skončí v soukromých rukou. Vyvolávací cena notářského zápisu byla čtyři miliony korun, pravost ověřil expert historických fondů Národní knihovny Zdeněk Uhlíř.

Husa porazil Šíma, jeho obraz měl vyšší vyvolávací cenu

Nejdražší položkou nedělní aukce byl obraz Josefa Šímy s názvem Ostrovy, který měl vyvolávací cenu 6,9 milionu korun. S relativně vysokou cenou šel do aukce i obraz Zdeňka Sýkory nazvaný Linie č. 228. V nabídce byl s počáteční cenou 3,2 milionu korun. Ze současného umění byl na seznamu v dražbě objekt Krištofa Kintery nazvaný Red is coming. Vyvolávací cena červeného polyuretanového stříkance, který jakoby vyvěrá ze zdi, byla 420 tisíc korun.



Za 900 000 korun aukční síň nabídla také raný obraz Františka Kupky. Olej menšího formátu se jmenuje Nahá žena s malým sluhou. Obraz Jaroslava Panušky, který byl mimo jiné oblíbeným Kupkovým autorem, s názvem Černá magie a symbolistně dekadentním námětem, odstartoval na částce 650 tisíc korun.