Stát přišel o vzácný dokument z Husovy doby. V aukci ho „vyfoukl“ soukromý sběratel

Zástupci knihovny se včera v tichosti vydali do Topičova salonu v Praze na aukci a vezli s sebou nabídku šesti milionů, o dva více, než jaká byla vyvolávací cena. Ani to však nestačilo. Státu ho „vyfoukl“ soukromý sběratel, který přihodil o sto tisíc více.



„Škoda, moc jsme o něj stáli,“ pronesl posmutněle generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda. „Tato písemnost by velmi dobře zapadla do našich historických fondů a scelila by je. Máme v historických fondech soubor předreformačních a reformačních rukopisů včetně autografů mistra Jana Husa a tohle byl dokument, který se týkal doprovodného procesu s mistrem Janem Husem,“ dodal.

Vyvolávací cena byla čtyři miliony korun, tržní cena se u podobných děl s velkou historickou hodnotou, která se objevují výjimečně, stanovuje obtížně. Odborníci ji odhadovali na více než pět milionů.

Národní knihovna dostala od ministra kultury Antonína Staňka mimořádnou dotaci s tím, že může jít v dražbě až na šest milionů.

Aukce začala včera ve 13.30 na čtyřech milionech a přihazovalo se po 50 tisících, od pěti milionů výše se zvedalo o 100 tisíc. Písemnost byla v aukční síni vystavena ve speciální klimatizované vitríně, kterou shodou okolností zapůjčila za úplatu právě Národní knihovna.

Suma rychle rostla. Poslední částka, na kterou ředitel Kocanda mohl kývnout, zněla šest milionů. Dál jít nemohl. Neznámý sběratel ano. „Vypadalo to, že vydražitel je odhodlaný zvedat částku dál,“ poznamenal smutně ředitel.

Ne, ne, ne... Taktika zapírání

Zástupci Národní knihovny přitom ještě na konci ledna veřejně tvrdili, že se dražby vůbec nezúčastní. A ani včera hodinu před dražbou nechtěli o své účasti mluvit. Podle informací MF DNES šlo o taktiku. Pokud by se vědělo, že stát má o dokument zájem, mohla by se cena uměle šponovat.

„Nechtěl jsem dovolit, aby se opakovala historie,“ vysvětlil Kocanda včera po aukci a připomněl jinou dražbu z roku 2005. Tehdy vláda prozradila, že vyšle pracovníky knihovny do aukční síně Drouot Richelieu v Paříži pro část latinského překladu Dalimilovy kroniky a že na dílo spojené s českou historií je ochotna vyčlenit deset milionů korun.

Odhadní cena 24stránkového fragmentu rukopisu byla podle katalogu v přepočtu 3,6 až 4,5 milionu korun, několik zájemců ji ale vytáhlo na konečných 300 tisíc eur, tedy skoro devět milionů korun. I s poplatky to činilo 10,4 milionu. Od té doby je vláda i knihovna opatrnější.

Písemnost, o kterou knihovna včera usilovala, byla v soukromé sbírce, jméno majitele aukční síň neuvedla. V dokumentu datovaném 1. června 1414 notář Petr Reindel zachycuje rozhodnutí zvláštního auditora Petra Nardi proti Janovi z Jesenice, v němž mu odnímá doktorát kanonického práva získaný v Boloni a vyhlašuje nad ním zpřísněnou klatbu.

„Jde o unikátní nález a znovuobjevenou písemnost, kterou zmínil jeden z historiků v 80. letech 19. století, ale pak už o ní nikdo neslyšel,“ řekl Kocanda. Pro historiky je velmi cenná. „Může vnést více světla do obecné historie i do dějin právního myšlení a má dosah do procesu s mistrem Janem Husem,“ dodává Kocanda.

Význam nalezeného dokumentu je podle něj také v tom, zda bohatá právní argumentace své doby byla v souladu s tehdejším právním řádem a také zda odebrání doktorátu bylo výsledkem spravedlivého právního posouzení, nebo spíše politickým rozhodnutím.

Na úvahy, zda bude chtít knihovna získat dokument od nového majitele k historické analýze nebo k zápůjčce, je podle Kocandy zatím brzy.