Vláda podle Hamáčka opatření hned nezpřísní, o úpravách má včas informovat

Denní nárůsty zjištěných nákaz covidem-19 ve srovnání s předchozími týdny klesaly od konce října, trend se otočil ve čtvrtek. Hamáček to ale nepřipisuje čtvrtečnímu přechodu ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemického systému PES.

Hamáček řekl, že čtvrteční rozvolnění platí zatím příliš krátce na to, aby ovlivnilo statistiky epidemie. „Pokud to roste, je to reakce na něco před deseti nebo 14 dny. Může to souviset s tím, že jsme poslední dny ve čtvrtém stupni zaznamenávali, že očekávání bylo velké a dodržování opatření nebylo stoprocentní,“ uvedl.

Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES je druhý den na 64 bodech, což odpovídá přísnějšímu čtvrtému stupni pohotovosti. „PES jasně říká, že pokud koeficient je tři dny ve vyšším stupni, vláda rozhodne a přijme opatření. Nikde ale není specifikováno, že to musí být čtvrtý den,“ konstatoval Hamáček.

Kabinet v pondělí o věci jedná, řekl Hamáček. Nemyslí si však, že vláda opatření rovnou zpřísní. „Dneska žádné rozhodnutí v tomto směru neočekávám,“ uvedl.

Pokud bude trend pokračovat, musela by vláda k úpravám přistoupit, doplnil. Kabinet by se podle něj měl chovat předvídatelně a o případném zpřísnění dát lidem včas vědět. Odmítl ale sdělit, kolik dní předem by kabinet o úpravách opatření rozhodl.

Za jediný způsob, jak epidemii vyřešit, pokládá očkování. „Pokud nechceme žít v tomto podivném světě, kdy budeme sledovat skóre PES,“ řekl Hamáček.

Vakcinace, o které bude jednat vláda v pondělí, je podle Hamáčka projektem celosvětového významu. „Priorita je řádně připravit vakcinační strategii a trpělivě vysvětlovat občanům, že je to jediná cesta,“ uvedl.