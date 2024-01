Kulhá Jurečkova verze? Vicepremiér má informace hned, říká Hamáček

Vicepremiér a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka ve své omluvě za večírek ministerstva práce a sociálních věcí tvrdí, že se o střelbě na filozofické fakultě dozvěděl podrobnosti až po čtyřech hodinách z oficiálních zdrojů. Vy jste byl také vicepremiérem, je podle vás možné, aby se jeden z nejvýše postavených členů vlády dozvěděl takto zásadní informace až s takovým odstupem?

Řeknu vám, jak to fungovalo za nás. Jen předesílám, že jsem byl ministr vnitra, takže mi chodily na mobil informace jak z operačního centra policie a hasičů, tak i z ministerstva vnitra. Takže já ty věci věděl okamžitě.

Fungovalo to tak, že když měla policie důležité informace, tak je posílala na sestavu telefonů, kde byl určitě premiér, ministr vnitra a členové „BRSky“ (Bezpečnostní rady státu, pozn. red.). Ale jak je to s členy vlády nyní, nevím.

Marian Jurečka je jako ministr práce členem Bezpečnostní rady státu...

Tak v tom případě předpokládám, že tam tato komunikace standardně fungovala. Sekretariát bezpečnostní rady státu má systém pro informování svých členů, to je standardní postup.

Tam tyto informace proudí zhruba v řádu minut?

To vám přesně neřeknu. Jsem ovlivněn tím, že jsem měl jako ministr vnitra trochu nadstandardnější servis.

Ale obecně, členové Bezpečnostní rady státu mají nějaký mimořádný režim, ve kterém jsou oproti ostatním ministrům informováni přednostně?

Určitě existuje systém, jak je informovat. Jestli byl nyní použit, to samozřejmě s jistotou nevím. Ale když se svolávala Bezpečnostní rada státu za nás, tak nám automaticky chodily SMS. Úřad vlády i sekretariát Bezpečnostní rady státu mají mechanismus, jak dané lidi informovat.

Jak informování členů vlády probíhalo za vašeho vládnutí během pandemie covidu, tam byli členové vlády informováni o mimořádných událostech jak?

Mně chodily informace o každé mimořádné události. Vláda navíc zasedala každý den, takže tam informace proudily prakticky okamžitě. Jestli byl ale tento systém použit v tomto případě, na to by měl odpovědět Úřad vlády.

Ministr vnitra to stoprocentně věděl. Určitě to věděl premiér a někdo z dalších ministrů. Nechci ale říct něco, co nebude pravda. Platí to, že Bezpečnostní rada státu má systém, jak své členy informovat.

Kvůli střelbě na filozofické fakultě se svolala mimořádná vláda, její mluvčí Václav Smolka o tom informoval už v 17:44. V tu chvíli už přeci ministr a šéf koaliční strany musel mít o střelbě a důvodech svolání vlády podrobné informace. Nebo si umíte představit, že by tomu tak nebylo?

No samozřejmě, pokud premiér svolal vládu, tak jsou všichni ministři okamžitě informováni, že se mají v tolik hodin dostavit do Strakovy akademie a informuje se i k jakému tématu. Pokud je svolaná vláda, tak jsou ministři informováni neprodleně.

Na ministerstvu práce v tu dobu probíhal vánoční večírek a ministr Jurečka se podle svých slov věnoval zaměstnancům. Musel jste mít vy u sebe i v takových situacích neustále zapnutý telefon?

Jako ministr vnitra jsem měl telefon samozřejmě zapnutý pořád. A když jsem ho neměl u sebe, tak ho měla ochranka (tu ministr Jurečka nemá, pozn. red.), nebo některý z mých spolupracovníků.